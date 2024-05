Borussia Dortmund x Real Madrid: onde assistir ao vivo a final da Liga dos Campeões

A- A+

O grande campeão da Liga dos Campeões será definido neste sábado. Borussia Dortmund-ALE e Real Madrid-ESP se enfrentam às 16h, no Estádio Wembley, em Londres, na Inglaterra. Os alemães buscam a segundo título da competição de sua história, após 27 anos de espera. Já a equipe merengue, pode conquistar o torneio pela 15ª vez e se isolar ainda mais como o maior vencedor. A partida será transmitida ao vivo pelo SBT, TNT na TV fechada, e no Max, através do streaming.

Apesar de já ter saído vitorioso em uma oportunidade, o Borussia não boas memórias de final da Liga dos Campeões. Na última em que esteve, 11 anos atrás, acabou derrotada para o rival nacional Bayern de Munique-ALE no Estádio Wembley, mesmo palco do jogo de sábado. A trajetória da equipe de Edin Terzic não foi nada fácil, tendo deixado PSV-HOL, Atlético de Madrid-ESP e PSG-FRA para trás.

O Real Madrid é um velho conhecido de finais de Liga dos Campeões. O maior campeão do torneio disputou cinco das últimas nove e não saiu derrotado em nenhuma delas. Sob comando de Vinícius Jr, os comandados de Carlo Ancelotti são os grandes favoritos para levar o troféu. O clube merengue passou por RB Leipzing-ALE, Manchester City-ING e Bayern de Munique-ALE até chegar a grande decisão.





Onde assistir ao jogo Borussia Dortmund x Real Madrid ao vivo

O jogo entre Borussia Dortmund será transmitido pela SBT, TNT (TV fechada) e pelo Max (streaming) às 16h deste sábado, 1.

Horário do jogo Borussia Dortmund x Real Madrid

Borussia Dortmund e Real Madrid se enfrentam no jogo da final da Liga dos Campeões, no Estádio Wembley, em Londres (Inglaterra), às 16h (de Brasília).

Escalação do Borussia Dortmund

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen; Emre Can, Sabitzer e Brandt; Sancho, Adeyemi e Füllkrug. Técnico: Edin Terzic.

Escalação do Real Madrid

Provável escalação do Real Madrid: Courtois (Lunin); Carvajal, Rudiger, Nacho Fernández e Mendy; Tchouaméni, Valverde e Toni Kroos; Bellingham, Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Arbitragem de Borussia Dortmund x Real Madrid

Árbitro: Slavko Vinčić (ESL)

Assistentes: Tomaž Klančnik (ESL) e Andraž Kovačič (ESL)

VAR: Nejc Kajtazović (ESL)

Veja também

