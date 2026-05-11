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Futebol

Bósnia é a primeira seleção a anunciar convocados para Copa do Mundo de 2026; veja lista

Seleção da Europa anunciou a lista com 26 jogadores nesta segunda-feira

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Bósnia está no grupo B da Copa do Mundo de 2026 e jogará contra Canadá, Catar e SuíçaBósnia está no grupo B da Copa do Mundo de 2026 e jogará contra Canadá, Catar e Suíça - Foto: Élvis Barukcic/AFP

Uma das últimas seleções a se classificar para a Copa do Mundo de 2026, a Bósnia e Herzegovina foi a primeira a anunciar os convocados para o Mundial. O técnico Sergej Barbarez divulgou, nesta segunda-feira, os 26 atletas que vão representar o país na competição dos Estados Unidos, México e Canadá.

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Classificação para Copa
No acanhado estádio de Zenica, na Bósnia, a expulsão direta de Bastoni na reta final da etapa inicial transformou a vida da Itália em um pandemônio.

Àquela altura, Moise Kean havia aberto o placar com 14 minutos em um chute de primeira, finalizando jogada que começou em grave erro de saída de bola do goleiro Vasilj.

Em meio à atuação mediana da Itália mesmo quando a partida estava 11 contra 11, e à subida de pressão da Bósnia após a expulsão, o empate era questão de tempo. E o gol de Tabakovic saiu aos 33 do segundo tempo, após uma jogada conturbada na área.

Nos pênaltis, Donnarumma passou longe de brilhar, e viu todas as cobranças da Bósnia balançarem as redes. Para piorar, Esposito e Cristante desperdiçaram na marca da cal. Bajraktarevic foi o responsável pelo gol que levou a Bósnia à Copa do Mundo.

Com a classificação, a Bósnia entrou no Grupo B da competição e jogará contra Canadá, Catar e Suíça. A estreia da seleção será contra os canadenses, no dia 12 de junho, no Toronto Field.

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