A- A+

BASQUETE Boston Celtics é vendido por R$ 32,9 bilhões; negócio é o maior da história do esporte nos EUA Grupo liderado por Bill Chisholm assume 51% da franquia e terá controle total até 2028

A NBA anunciou nesta quarta-feira que aprovou por unanimidade a venda do Boston Celtics para um grupo liderado pelo investidor Bill Chisholm, especialista em private equity. O acordo avalia a tradicional franquia em US$ 6,1 bilhões (cerca de R$ 32,9 bilhões), tornando-se a maior transação já registrada para um time profissional nos Estados Unidos.

Segundo a liga, a operação deve ser concluída nos próximos dias. Chisholm assumirá inicialmente 51% das ações e passará a ter controle total até 2028. O valor final da aquisição pode chegar a US$ 7,3 bilhões (R$ 39,3 bilhões).

Apesar do recorde, o montante é inferior à avaliação de R$ 53,9 bilhões (US$ 10 bilhões) do Los Angeles Lakers, estimada em acordo recente que prevê a entrada de Mark Walter, dono do Los Angeles Dodgers, como acionista majoritário. No entanto, não foi revelada a fatia que ele terá, e a atual proprietária, Jeanie Buss, deve manter ao menos 15% da equipe.





O recorde anterior para uma franquia esportiva nos EUA havia sido estabelecido em 2023, com a venda do Washington Commanders (NFL) por US$ 6,05 bilhões (R$ 32,6 bilhões). No basquete, o maior valor até então era de US$ 4 bilhões (R$ 21,6 bilhões) pagos pelo empresário Mat Ishbia pelo Phoenix Suns, também em 2023.

Natural de Massachusetts e formado por Dartmouth College e pela Wharton School da Universidade da Pensilvânia, Chisholm é sócio da Symphony Technology Group, sediada na Califórnia. O grupo de investidores conta ainda com os empresários Rob Hale, já acionista dos Celtics, e Bruce Beal Jr.

O atual grupo controlador, liderado por Wyc Grousbeck, comprou a franquia em 2002 por US$ 360 milhões (R$ 1,94 bilhão). Desde então, o time conquistou dois títulos da NBA, em 2008 e 2024, chegando a 18 troféus — recorde na liga.

Chisholm superou pelo menos duas outras propostas, incluindo uma de Steve Pagliuca, ex-sócio minoritário da equipe. Pagliuca anunciou planos de adquirir o Connecticut Sun, da WNBA, por US$ 325 milhões (R$ 1,75 bilhão) e transferi-lo para Boston, mas a liga feminina resiste à mudança.

Veja também