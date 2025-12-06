Boston ou Nova Jersey? FIFA anuncia hoje onde Brasil estreia na Copa do Mundo 2026
Seleção está no Grupo C com Marrocos, Escócia e Haiti; confira a possível trajetória para o hexa
O Brasil já conhece os adversários do Grupo C e a data de estreia, mas ainda falta uma definição importante: o palco do primeiro jogo. O pontapé inicial da seleção brasileira será contra o Marrocos, e pode ocorrer em Boston ou Nova Jersey, na costa Leste dos Estados Unidos.
A FIFA divulgará neste sábado (6) qual cidade receberá o confronto de abertura do time brasileiro.
O clima, que é um fator de atenção em Copas do Mundo, assume ainda mais importância nesta edição. O Brasil, por exemplo, atuará na costa Leste dos Estados Unidos, região conhecida por altas temperaturas e por condições climáticas que podem provocar interrupções nas partidas.
Outras incógnitas são as vagas de repescagens mundiais e europeias. Apesar do grupo da seleção de Carlo Ancelotti já estar completo e os jogos da primeira fase já estarem definidos, ainda há seis vagas em disputa para a competição.
Veja a tabela de partidas:
Mais de um grupo da morte?
Na prática, o único que pode ser denominado "grupo da morte" é o I, que tem França, Senegal e Noruega, bem como o segundo classificado da repescagem internacional. Há também outros fortes, como o F, que tem Holanda, Japão, Tunísia e um europeu vindo da repescagem, e o L, que tem Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.
Outras curiosidades
Pela primeira vez, uma edição do torneio será realizada em três países — Canadá, Estados Unidos e México — com 16 cidades como sedes. A competição também marcará o início do novo formato, ampliado para 48 seleções.
Confira os estádios que receberão os jogos:
- Canadá
Estádio de Toronto BC Place de Vancouver
- Estados Unidos
Estádio de Atlanta
Estádio de Boston
Estádio de Dallas
Estádio de Houston
Estádio de Kansas City
Estádio de Los Angeles
Estádio de Miami Estádio de Nova York e Nova Jersey
Estádio da Filadélfia Estádio da Área da Baía de São Francisco
Estádio de Seattle
- México
Estádio Azteca Estádio Guadalajara
Estádio Monterrey