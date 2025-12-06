A- A+

COPA DO MUNDO Boston ou Nova Jersey? FIFA anuncia hoje onde Brasil estreia na Copa do Mundo 2026 Seleção está no Grupo C com Marrocos, Escócia e Haiti; confira a possível trajetória para o hexa

O Brasil já conhece os adversários do Grupo C e a data de estreia, mas ainda falta uma definição importante: o palco do primeiro jogo. O pontapé inicial da seleção brasileira será contra o Marrocos, e pode ocorrer em Boston ou Nova Jersey, na costa Leste dos Estados Unidos.

A FIFA divulgará neste sábado (6) qual cidade receberá o confronto de abertura do time brasileiro.

O clima, que é um fator de atenção em Copas do Mundo, assume ainda mais importância nesta edição. O Brasil, por exemplo, atuará na costa Leste dos Estados Unidos, região conhecida por altas temperaturas e por condições climáticas que podem provocar interrupções nas partidas.

Outras incógnitas são as vagas de repescagens mundiais e europeias. Apesar do grupo da seleção de Carlo Ancelotti já estar completo e os jogos da primeira fase já estarem definidos, ainda há seis vagas em disputa para a competição.

Veja a tabela de partidas:

Mais de um grupo da morte?

Na prática, o único que pode ser denominado "grupo da morte" é o I, que tem França, Senegal e Noruega, bem como o segundo classificado da repescagem internacional. Há também outros fortes, como o F, que tem Holanda, Japão, Tunísia e um europeu vindo da repescagem, e o L, que tem Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.

Outras curiosidades

Pela primeira vez, uma edição do torneio será realizada em três países — Canadá, Estados Unidos e México — com 16 cidades como sedes. A competição também marcará o início do novo formato, ampliado para 48 seleções.

Confira os estádios que receberão os jogos:

Canadá

Estádio de Toronto BC Place de Vancouver

Estados Unidos

Estádio de Atlanta

Estádio de Boston

Estádio de Dallas

Estádio de Houston

Estádio de Kansas City

Estádio de Los Angeles

Estádio de Miami Estádio de Nova York e Nova Jersey

Estádio da Filadélfia Estádio da Área da Baía de São Francisco

Estádio de Seattle

México

Estádio Azteca Estádio Guadalajara

Estádio Monterrey

