Botafogo afasta jogador acusado de agressão pela ex-namorada; atleta nega violência

Isabelle Ribeiro, ex-namorada do volante Kauê, do Botafogo, acusa o jogador de agressão física. A mulher denunciou a suposta violência na segunda-feira em uma sequência de publicações nas redes sociais. "Esse é o craque de vocês", escreveu. Como consequência, o atleta foi afastado de forma indeterminada do time, que aguarda o esclarecimento dos fatos. Ele nega a acusação.

Em vários vídeos postados na noite de segunda-feira, Isabella explica que a agressão teria acontecido enquanto ela estava sob efeito de remédios. "Ele não soube lidar. Na verdade, ele soube lidar do jeito dele. E eu não vou aceitar isso de ninguém", conta ela sobre a reação do jogador aos efeitos colaterais da medicação. "Se ele teve peito para fazer, tem que ter peito para assumir."

A garota ainda mostrou fotos onde aparece com o rosto vermelho, que seria supostamente o resultado da violência sofrida. Ainda nas postagens, ela relata que não foi a primeira vez que as agressões supostamente aconteceram. "Estou aqui esperando a minha mãe chegar porque estou indo para a delegacia", afirma. "Não vou apanhar de homem."

Isabella mostra marcas de agressão nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram

Na delegacia, Isabella registrou Boletim de Ocorrência e foi encaminhada ao Instituto Médico Legal, onde fez exames de corpo de delito. "A senhora Isabella Ribeiro, por meio de seu Advogado Hugo Novais, informa que, na data de 22 de Abril, realizou registro de ocorrência contra seu ex-companheiro, Kauê Rodrigues, pela prática de violência doméstica. Destaca ainda que foi submetida a exame de corpo de delito para corroborar o crime sofrido, além de ter solicitado medidas protetivas de urgência ao Poder Judiciário. Agora aguarda resposta dos órgãos responsáveis", declara nota.

A defesa do jogador não fez grandes pronunciamentos, mas garantiu que Kauê é inocente das acusações. O Botafogo, clube pelo qual o atleta joga, divulgou na mesma noite a decisão de afastá-lo.

"O Botafogo tomou conhecimento no início da noite desta segunda (22) de relatos de agressão envolvendo o atleta Kauê e sua ex-namorada Isabella. Por decisão da Diretoria, o jogador será afastado por tempo indeterminado até o esclarecimento dos fatos e atuação das autoridades competentes", informou o time carioca em nota oficial. "O Botafogo repudia todo e qualquer ato de violência, sobretudo aqueles praticados contra as mulheres", concluiu.



