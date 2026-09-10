Botafogo anuncia a contratação de meio-campista marroquino Hakim Ziyech

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Hakim Ziyech, meio-campista marroquino de 33 anos é a nova atração do elenco do Botafogo. A diretoria anunciou o reforço nesta quinta-feira. O jogador, que chegou ao Rio na última terça-feira, assinou contrato até o fim de 2028 e vai vestir a camisa número 22.



"O brilho da Estrela Solitária atravessou continentes e conduziu Ziyech ao Glorioso! Mares e deserto testemunham a força de D'alva e a união de duas histórias em uma estrela", postou o clube nas redes sociais para celebrar a chegada do atleta.



O reforço desembarcou no Rio após rescindir seu contrato com o Wydad Casa Blanca. Pela programação da comissão técnica, Ziyech deverá ter duas semanas de treinos específicos para ficar à disposição do treinador.





Nascido na Holanda, ele tem nacionalidade marroquina e conta com duas Copas do Mundo em seu currículo (2018 e 2022). O jogador esteve presente na histórica campanha de Marrocos no Catar, quando a sua equipe chegou até as semifinais do torneio de seleções e terminou em quarto lugar.



Ziyech começou sua carreira no Heerenveen, seguiu para o Twente até se transferir para o Ajax. Pelo clube, o meia-atacante foi vice-campeão da Europa League e campeão do Campeonato Holandês, da Copa da Holanda e da Supercopa da Holanda. No Chelsea, da Inglaterra, ele conquistou a Champions League e o Mundial de Clubes na temporada 2020-21.

Em 2023, Ziyech atuou pelo Galatasaray, conquistando dois campeonatos turcos e uma superliga. Após uma breve passagem pelo Al Duhail, do Catar, o atleta jogou pelo Wydad Casablanca, do Marrocos.



O jogador chega em um momento de uma preocupante queda de rendimento da equipe no Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos, o time sofreu três derrotas e acumulou dois empates. O reflexo dessa má campanha recente está na classificação: com 31 pontos, a equipe carioca ocupa a 14ª posição.



Na rodada do fim de semana, a equipe alvinegra volta a jogar no Rio e recebe o Red Bull Bragantino no estádio olímpico Nilton Santos, em busca da reabilitação no torneio.

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