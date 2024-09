A- A+

Reforço Botafogo anuncia contratação do lateral-esquerdo Alex Telles O jogador de 31 anos estava no Al-Nassr, da Arábia Saudita, e fica no Fogão até o final de 2026

O Botafogo anunciou nesta terça-feira (3) a contratação do lateral Alex Telles, que retorna ao Brasil após uma década no futebol europeu e asiático.

"O Botafogo firmou a transferência em definitivo do lateral-esquerdo Alex Telles até o final de 2026", informou o 'Glorioso' em comunicado.

Depois de disputar a Copa do Mundo de 2022 pela SeleçãoBrasileira no Catar, o jogador vai se juntar ao atual líder do Campeonato Brasileiro após rescindir contrato na segunda-feira com o Al-Nassr da Arábia Saudita (2023-24), de Cristiano Ronaldo.

Telles, jogador canhoto de 31 anos, retorna ao futebol brasileiro dez anos depois de trocar o Grêmio pelo Galatasaray da Turquia, de onde depois foi para a Inter de Milão, Porto, Manchester United e Sevilla.

Pelo time espanhol, conquistou o troféu mais importante da sua passagem pelo Velho Continente, a Liga Europa de 2023.

Telles vestiu a camisa da seleção brasileira 12 vezes, incluindo duas partidas na Copa do Mundo do Catar, onde sofreu uma lesão no joelho.

Após esse longo período no exterior, o lateral-esquerdo chega ao Botafogo, que vem evoluindo bastante nesta temporada.

O time carioca lidera o Brasileirão, embora o Fortaleza possa tomar sua primeira colocação se vencer uma partida pendente.

O clube do empresário americano John Textor também enfrentará o São Paulo nas quartas de final da Copa Libertadores.

Comandado pelo técnico português Artur Jorge, o Botafogo contam com nomes de destaque, como o venezuelano Jefferson Savarino, o atacante Luiz Henrique e o argentino Thiago Almada para conquistar o seu primeiro título brasileiro desde 1995.

