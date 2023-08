A- A+

Esportes Botafogo anuncia contratação do lateral-direito uruguaio Mateo Ponte Líder isolado, Botafogo aproveita último dia da janela de transferências e reforça a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro

O Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, revelou nesta quarta-feira (2) a aquisição do lateral-direito uruguaio Mateo Ponte, de 20 anos. O jogador, que se destacou nas categorias de base do Danubio, assinou um contrato com o Alvinegro que se estende até dezembro de 2026.

Após ser aprovado nos exames médicos, Mateo Ponte já teve seus primeiros contatos com seus novos colegas de equipe no Botafogo. Embora os detalhes da coletiva de apresentação ainda não tenham sido divulgados, o clube confirmou sua chegada.

A contratação de Mateo Ponte é uma resposta à ausência de Rafael, que sofreu uma grave lesão no mês passado. O jovem lateral-direito, já reconhecido como um jogador pronto, foi alvo de interesse de clubes europeus e sua transferência envolveu o pagamento de 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 9,4 milhões) ao Danubio, clube que o revelou.

Mateo Ponte é o novo lateral-direito do Botafogo! Seja bem-vindo ao Clube Mais Tradicional! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/4cSjXar63a — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 2, 2023

Na temporada atual, Mateo Ponte teve sete participações pelo Danubio, marcando um gol. Além disso, ele teve uma atuação de destaque como titular na Seleção Uruguaia durante a conquista do Mundial Sub-20 deste ano. Sua contratação visa reforçar a lateral direita do Botafogo, posição que já conta com o argentino Di Plácido como titular.

O Botafogo, que atualmente lidera o Campeonato Brasileiro com 43 pontos, mantém uma vantagem de 12 pontos sobre o segundo colocado, o Flamengo. Além disso, o clube se prepara para enfrentar o Guaraní nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, com o jogo de ida agendado para esta quarta-feira (2), no estádio Nilton Santos, às 19h.





