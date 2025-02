A- A+

FUTEBOL Botafogo busca título da Recopa Sul-Americana diante do Racing O time precisa vencer no estádio Nilton Santos pela diferença de três ou mais gols para ficar com o título no tempo regulamentar

O Botafogo enfrenta o Racing (Argentina), a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (27), pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana, a última oportunidade de o Alvinegro conquistar um título no atual início de temporada, após perder a Supercopa do Brasil para o Flamengo e ficar de fora da fase final do Campeonato Carioca. A Rádio Nacional transmite a partida decisiva ao vivo.



E o desafio do time de General Severiano é muito grande. Isto porque foi derrotado por 2 a 0 no confronto de ida da decisão, na última quinta-feira (20) no estádio El Cilindro, em Buenos Aires (Argentina).



Assim, o Botafogo precisa vencer no estádio Nilton Santos pela diferença de três ou mais gols para ficar com o título no tempo regulamentar. Um triunfo por dois gols leva para a disputa de pênaltis. Já o Racing é campeão com um empate ou até mesmo com uma derrota por um gol de diferença.

Mas, apesar da dificuldade, o técnico interino Cláudio Caçapa deixou claro, em entrevista coletiva concedida após derrota para o Vasco no último domingo (23), que considera possível a conquista do título da Recopa Sul-Americana pelo Alvinegro: “Agora precisamos pensar adiante. E pensar adiante significa reverter os dois gols contra o Racing. O pensamento é apenas esse. O foco é apenas esse. O trabalho será todo voltado para esse jogo. É uma chance que temos após o Carioca. Essa chance já vem na [próxima] quinta para nós, quem sabe bater campeão”.



E para vencer este desafio o Botafogo contará com um reforço importante, o atacante Artur, que se recuperou de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e pode receber uma oportunidade na equipe titular.

