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Botafogo contrata lateral-esquerdo formado no rival Flamengo e destaque na Portuguesa

Time alvinegro tem dois jogos a menos por conta dos jogos com Barcelona Guayaquil na prévia da Libertadores

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Atleta de 24 anos foi destaque da Lusa no Campeonato PaulistaAtleta de 24 anos foi destaque da Lusa no Campeonato Paulista - Foto: Portuguesa SAF

O começo de temporada ruim, sem vaga nas semifinais do Carioca, com queda na fase prévia da Libertadores e de três derrotas em quatro jogos no Brasileirão fizeram a direção do Botafogo ir ao mercado atrás de defensores. O clube acertou nesta segunda-feira (16) com o lateral-esquerdo Caio Roque.

Sofrer nove gols no Brasileirão, no qual abre a zona de rebaixamento, com três pontos e a 17ª colocação, serviu de alerta de que o clube carece de defensores. E a saída, sem nomes de peso à disposição, foi investir em uma revelação do rival Flamengo que se destacou na Portuguesa.

"O Botafogo acertou a contratação do lateral-esquerdo Caio Roque O atleta de 24 anos chega para reforçar o Glorioso na temporada e tem contrato de empréstimo assinado até o fim de 2026. A data da apresentação oficial será divulgada em breve", divulgou o clube.

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"Caio jogou o último Campeonato Paulista pela Portuguesa e, após se destacar, chega ao Glorioso para a continuação da temporada. O atleta já está no CT alvinegro para iniciar os trabalhos nesta segunda-feira", continuou.

Curiosamente, a lateral-esquerda do Botafogo é onde está um dos jogadores mais badalados do elenco: Alex Telles, com experiência na Europa e na seleção brasileira. E o Botafogo já havia contratado o colombiano Jhoan Hernández para o setor no começo do ano.

Por causa dos jogos com o Barcelona de Guayaquil na fase prévia da Libertadores, o Botafogo tem dois jogos a menos no Brasileirão, o que pode tirá-lo da incômoda posição na tabela. Depois de levar 3 a 0 do Flamengo no sábado, em peno Engenhão, o clube se prepara para visitar o vice-líder Palmeiras, na quarta-feira.

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