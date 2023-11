Botafogo e Fortaleza empatam em 2x2, no Castelão, pela Série A 2023

A- A+

Não tem mais jogo atrasado, “gordura” ou liderança. Aos poucos, o Botafogo foi perdendo tudo que tinha de vantagem na Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta (23), diante do Fortaleza, no Castelão, a equipe ficou apenas no 2x2, permanecendo dois pontos atrás do Palmeiras, líder da competição.

Fortaleza e Botafogo chegaram ao Castelão disputando quem estava em pior fase recente. Os cearenses não ganhavam há sete partidas. Os cariocas, seis. Logo de cara, os mandantes mostraram o que tinham de melhor - e pior. Na frente, Pikachu aproveitou falha na marcação alvinegra e completou cruzamento de Caleb para fazer 1x0.

Minutos depois, o Fortaleza protagonizou uma falha digna dos piores momentos do Brasileirão. Após cruzamento, Tiquinho escorou de cabeça. Britez, tal qual um centroavante, cabeceou contra a própria meta, marcando gol contra.

A frustração dos tricolores foi amenizada graças a outra falha de um zagueiro. Desta vez, foi Victor Cuesta que escorregou na área e deixou um cruzamento passar pela área, chegando na cabeça de Guilherme, que fez 2x1.

Reação? Ficou no quase

O Botafogo parecia sem forças para uma reviravolta, mas o gol de Danilo Barbosa, de cabeça, reanimou os cariocas, que passaram a pressionar nos minutos finais para alcançar uma virada que recolocaria o time na liderança. Mas o placar ficou apenas no 2x2. Resultado que complicou a vida de alvinegros e tricolores na competição.

