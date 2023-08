Botafogo encara o Defensa y Justicia pela Sul-Americana; onde assistir, horário e escalações

A- A+

Após um empate frustrante dentro de casa, o Botafogo reencontra o Defensa y Justicia nesta quarta-feira (30), às 19h, no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires. O jogo de ida, no Estádio Nilton Santos, terminou empatado em 1 a 1, o que foi motivo de comemoração da equipe argentina.

Contudo, nesta temporada o Glorioso tem surpreendido bastante, e basta uma vitória para classificá-los para as semifinais da Copa Sul-Americana, feito que não é alcançado há 30 anos. o Fogão disputou sua última semifinal de um torneio internacional em 1993, contra o Peñarol, pela já extinta Copa Conmebol.

#DiaDeFogo



Hoje

19h

Florencio Sola

Sul-Americana

Defensa y Justicia x Botafogo

O Botafogo se firmou na liderança isolada na Série A do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos à frente do vice-líder, Palmeiras. Além disso, a equipe vem de 19 jogos invictos, demonstrando dominância na temporada.

O técnico Bruno Lage terá que fazer escolhas difíceis para o jogo desta quarta-feira (30), pois divide seu foco entre a Sula e o Brasileirão, e, portanto, poderá escalar uma equipe mista. Diego Costa e Janderson ainda são dúvidas no ataque, porém, o lateral-direito Di Plácido, que estava suspenso pelo terceiro cartão, e o lateral-esquerdo Marçal, recuperado de dores na panturrilha, devem iniciar entre os titulares.

O Defensa y Justicia terminou o Campeonato Argentino na sexta colocação. Atualmente a equipe disputa a Copa da Liga Argentina. Os argentinos estrearam na Copa no último domingo com um empate decepcionante de 0 a 0 contra o Platense.

Para encarar o Botafogo, o Defensa y Justicia, comandada pelo técnico Julio Vaccari, deve iniciar com os mesmos jogadores do jogo de ida, com exceção de um desfalque, o lateral Alexis Soto, que fraturou o nariz durante dividida com Tchê Tchê pelo jogo de ida, no Nilton Santos.

Ficha de Jogo:

Botafogo

Gatito Fernández; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal (Hugo); Marlon Freitas, Tchê Tchê, Lucas Fernandes; Diego Hernández, Diego Costa (Janderson), Luís Henrique (Júnior Santos). Técnico: Bruno Lage

Desfalques: Patrick de Paula, Rafael e Tiquinho Soares (lesionados), Eduardo e Victor Sá (poupados).

Defensa y Justicia

Bologna; Sant'Anna, Gissi, Cardona e Cáceres; Tripichio, Gutiérrez; Solari (Alanis), Barbona e Togni, Fernández. Técnico: Julio Vaccari

Desfalques: Alexis Soto (fratura no nariz)

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: Dionisio Ruiz (COL), Sebastian Vela (COL) e Bismark Santiago (COL)

Local: Estádio Florencio Sola

Onde assistir

Paramount+

