A- A+

Clássico Botafogo encara o Flamengo pelo Brasileirão neste sábado (2); onde assistir, horários e escalações No primeiro turno da competição, o Fogão saiu vencedor do confronto, com dois gols de Tiquinho Soares e um de Danilo Barbosa, no Maracanã, por 3 a 2

O Botafogo enfrenta o Flamengo neste sábado (2), às 21h, em partida válida pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos.

Após a eliminação do alvinegro carioca da Copa Sul-Americana na última quarta-feira (30), quando perdeu para o Defensa y Justicia por 2 a 1, o Brasileirão tornou-se o foco principal do Estrela Solitária. Líder isolado, o Fogão está 11 pontos à frente do vice-líder Palmeiras, e, além disso, a equipe não perdeu nenhuma partida na competição como mandante.

A equipe comandada pelo português Bruno Lage poderá contar com o retorno de Tiquinho Soares, que, apesar de um hiato de quase um mês devido a uma lesão no joelho esquerdo, segue sendo o artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro. Provavelmente, o centroavante inicie no banco de reservas, mas pode entrar em campo no segundo tempo.

Em má fase, dentro das expectativas do torcedor flamenguista, o Flamengo não poderá contar com o meio-campista Arrascaeta, peça chave da equipe, nem com o atacante Luiz Araújo, pois ambos tiveram lesões na coxa esquerda. A isso soma-se a eliminação frustrante nas oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. Por outro lado, o Mengão disputará a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, podendo assim, tirar algum proveito desta temporada abaixo das expectativas sob o comando do argentino Jorge Sampaoli.

#DiaDeFogo



Hoje

21h

Nilton Santos

Campeonato Brasileiro

Botafogo x Flamengo

SporTV e Premiere



Apresentado por @ParimatchBrazil pic.twitter.com/SNJgRERMeS — Botafogo F.R. (@Botafogo) September 2, 2023

Onde assistir?

SporTV

Prováveis escalações:



Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Gabriel Pires, Eduardo; Júnior Santos (Segovinha), Diego Costa (Tiquinho Soares), Victor Sá. Técnico: Bruno Lage

Desfalques: Patrick de Paula e Rafael (lesionados).

Pendurados: Hugo, Rafael e Matías Segovia.

Flamengo

Rossi (Matheus Cunha), Fabrício Bruno, Erick Pulgar e Léo Pereira; Wesley (Matheuzinho), Gerson (Igor Jesus), Allan, Everton Ribeiro e Ayrton Lucas; Bruno Henrique e Pedro (Gabigol). Técnico: Jorge Sampaoli

Desfalques: Arrascaeta (coxa esquerda), Luiz Araújo (coxa esquerda) e Varela (joelho direito)

Pendurados: Ayrton, Bruno Henrique, Filipe Luís, Léo Pereira e Wesley

Arbitragem:

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistente 1: Neuza Ines Back (Fifa-SP)

Assistente 2: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (VAR Fifa-SP)

Veja também

Futebol Internacional Real Madrid vence Getafe de virada com gol de Bellingham nos acréscimos