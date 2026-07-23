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Futebol

Botafogo esbarra no goleiro e fica no 0 a 0 contra o Vitória em jogo atrasado do Brasileirão

Agora, o Botafogo ficou quite com a tabela, ocupando a zona intermediária, em nono lugar, com 26 pontos, mesma pontuação do Vitória, que aparece em 11º lugar, por causa dos critérios de desempate

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Franclim Carvalho, novo treinador do BotafogoFranclim Carvalho, novo treinador do Botafogo - Foto: X/Reprodução

O Botafogo bem que tentou sair com os três pontos do Engenhão nesta quinta-feira. Com 18 finalizações, viu o goleiro Lucas Arcanjo brilhar com grandes defesas e sair como o principal responsável pelo empate sem gols diante do Vitória, em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Agora, o Botafogo ficou quite com a tabela, ocupando a zona intermediária, em nono lugar, com 26 pontos, mesma pontuação do Vitória, que aparece em 11º lugar, por causa dos critérios de desempate.

Outro destaque da partida foi o meia Danilo. Ele vinha sendo alvo do Palmeiras, mas com sua entrada em campo, completou o limite de jogos e não pode mais atuar por nenhum outro time no Brasileirão. Os bastidores da negociação era quente, com o time carioca recusando uma proposta de R$ 160 milhões do clube paulista.

O Botafogo volta a campo no domingo, quando inicia o returno diante do Cruzeiro, às 16h, no Mineirão, na capital mineira. Mais tarde, às 19h30, o Vitória visita o Remo no Mangueirão, na capital paraense.

O duelo começou bem disputado. O Botafogo buscou ter mais a posse de bola e trabalhar entre as linhas, enquanto o Vitória apostava fielmente no contra-ataque. O time carioca conseguiu costurar jogadas pelo meio e levou perigo em chute de Arthur Cabral da entrada da área, defendido por Arcanjo. O time baiano tentou responder na sequência, mas a defesa cortou em cima da hora a finalização de Erick.

O Botafogo era quem tinha o domínio da partida, mas passou a ter dificuldade para pisar na área, tendo que optar por cruzamentos. Vitinho foi até a linha de fundo e por pouco Arthur Cabral não desviou para as redes. Na reta final, o Vitória conseguiu equilibrar na posse e quando teve sua melhor chance com Renê, Warleson mostrou reflexo, fez grande defesa e manteve o empate no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Botafogo aumentou seu domínio, com marcação alta e formando uma blitz no campo de ataque. Com menos de um minuto, Montoro carimbou a trave. Depois, Huguinho fez bela jogada individual e Arcanjo defendeu no susto. Na pressão, Alex Telles cobrou escanteio na cabeça de Arthur Cabral e Arcanjo passou a ser o responsável pelo empate, com outra bela defesa.

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Com o passar do tempo, foi acabando o repertório carioca. Apesar do domínio, o time já não conseguia manter o ritmo no campo de ataque, enquanto o Vitória se manteve tranquilo na sua proposta, fechando bem os lados do campo e a entrada da área. O time até ensaiou alguns contra-ataques, porém sem sucesso. Na reta final, o Botafogo tentou a última cartada, porém sem sucesso.

Ficha técnica
BOTAFOGO 0 X 0 VITÓRIA

BOTAFOGO - Warleson; Vitinho (Mateo Ponte), Justino, Marçal e Alex Telles; Huguinho (Santi Rodrigues), Medina e Montoro; Villalba (Danilo), Arthur Cabral (Kadir) e Matheus Martins (Lucas Emanuel). Técnico: Franclim Carvalho.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor (Pochettino) e Emmanuel Martínez (Caíque); Erick (Mateus Silva), Renê (Renato Kayzer) e Matheuzinho (Tarzia). Técnico: Jair Ventura.

CARTÕES AMARELOS - Mateo Ponte e Emmanuel Martínez.

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA - R$ 473.220,00.

PÚBLICO - 16.772 torcedores.

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

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