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PROCESSO Botafogo inicia processo judicial para cobrar dívida de R$ 745 milhões do Lyon (clube) O 'Fogão' alega que o montante corresponde a vários empréstimos dados ao Lyon quando os dois clubes estavam sob o controle do magnata americano John Textor

O Botafogo anunciou, neste sábado (4), que iniciou um processo judicial contra o Lyon por uma dívida equivalente a R$ 745 milhões.

O Alvinegro alega que o valor corresponde a vários empréstimos feitos ao clube francês quando ambos estavam sob controle do empresário americano John Textor, que ainda é dono da equipe carioca.

“O Botafogo protocolou, na última sexta-feira (3), ações contra o Olympique Lyonnais na Justiça, em razão de dívidas que ultrapassaram R$ 745 milhões”, informou o clube no X.

Na nota, o Botafogo alega que “realizou transportes financeiros sucessivos” ao Lyon “com uma clara expectativa de reembolso em condições previamente previstas”.

“A inadimplência gerou impactos diretos na operação do Botafogo (...) Como consequência, o clube foi, inclusive, alvo da aplicação de um ‘transferban’ pela Fifa no final de 2025”, explica o texto.

O Botafogo não informou em qual tribunal o processo foi aberto.

Textor controlava ambas as equipes quando estava à frente do grupo Eagle Football Holdings, que administrava clubes de futebol. A empresa propôs um fluxo de caixa “compartilhado” entre seus tempos.

“Esse modelo contribuiu para conquistas históricas do Botafogo, como a Conmebol Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024” . Também levou o Lyon da parte de baixo da tabela do Campeonato Francês à classificação para a Liga Europa no mesmo ano, acrescenta a nota do clube carioca.

O grupo Eagle entrou em crise devido às dívidas de Lyon, que quase custaram ao tempo francês o rebaixamento administrativo.

Textor, criticado por sua gestão financeira, perdeu o controle operacional do Lyon em junho de 2025 para o Ares, fundo que emprestou 425 milhões de euros (R$ 2,5 bilhões na cotação atual) para comprar o clube francês em 2022. Posteriormente, ele seria demitido do cargo do diretor do grupo Eagle.

O americano, no entanto, permanece no comando do Botafogo devido a uma decisão judicial no Brasil que congelou as ações do clube carioca.

Segundo o Botafogo, o Lyon também deve 12 milhões de euros (R$ 71,5 milhões) ao Molenbeek, da Bélgica, outra vez do grupo Eagle.

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