premiação Botafogo é indicado a melhor clube do ano; confira a lista Reconhecimento vem após temporada de reconstrução e consolidação internacional do clube carioca, que divide a indicação com gigantes europeus

O Botafogo foi incluído nesta quinta-feira (7) na lista dos indicados ao prêmio de Melhor Clube do Ano pela revista France Football, responsável pela tradicional premiação da Bola de Ouro.

A indicação representa um marco importante para o time carioca, que passou por um processo profundo de reestruturação nos últimos anos e voltou a figurar entre os destaques do cenário internacional.

Além dele, Barcelona, Chelsea, PSG e Liverpool estão entre os nomes.

Here are all our nominees for the 2025 Men's Club of the Year



FC Barcelona

Botafogo

Chelsea

Liverpool

Paris Saint-Germain#ballondor pic.twitter.com/AjhRkfnga5 — Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025

O prêmio, criado em 2021, reconhece a performance esportiva, a gestão e o impacto global dos clubes ao longo da temporada. O período avaliado vai de 1º de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025, abrangendo ligas nacionais, competições continentais e o novo Mundial de Clubes, que contou com a presença de gigantes da Europa e da América do Sul.

A indicação do Botafogo ocorre após o clube retomar o protagonismo no futebol brasileiro, consolidando campanhas expressivas no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Sob a administração da SAF liderada por John Textor, o time também tem investido fortemente em infraestrutura, categoria de base e visibilidade internacional.

Além do prêmio de melhor clube, a France Football anunciou também os indicados em outras categorias da Bola de Ouro. O goleiro Alisson, do Liverpool e da Seleção Brasileira, está entre os concorrentes ao Troféu Yashin, enquanto o jovem Estevão, do Palmeiras, figura na disputa pelo Troféu Kopa, destinado ao melhor jogador sub-21 do mundo. Arthur Elias também foi indicado entre melhores treinador do futebol feminino.

