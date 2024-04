Botafogo, Palmeiras e atual campeão Fluminense estreiam na Libertadores; veja onde assistir

A- A+

Após as primeiras partidas da Libertadores na última terça-feira (1), outras três equipes brasileiras entram em campo nesta quarta (3). Botafogo, Palmeiras e o atual campeão Fluminense tentam iniciar a competição com o pé direito contra Junior Barranquilla, San Lorenzo e Alianza Lima- respectivamente.

Botafogo

O primeiro a jogar é o Botafogo. A equipe carioca recebe os colombianos a partir das 19h, no estádio Nilton Santos. De fora das finais do Campeonato Carioca, o Fogão teve apenas a Taça-Rio para preparar a equipe até a Libertadores.

Os duelos contra o Boavista-RJ serviram para contar com os retornos dos atletas Luiz Henrique e Patrick de Paula.

O Botafogo está de volta à Libertadores após sete anos de ausência. Para chegar na fase de grupos, a equipe carioca precisou passar por Aurora, da Bolívia, e o Red Bull Bragantino na fase preliminar. O destaque do Fogão foi o atacante Júnior Santos com oito gols em quatro jogos.

Palmeiras

Depois de perder para o Santos por 1 a 0 no primeiro jogo da final do Paulistão, o Palmeiras tenta se recuperar na Libertadores fora de casa contra o San Lorenzo, da Argentina, às 21h30. Uma dúvida para o confronto é o atacante Endrick, que voltou a sentir a coxa na Vila Belmiro.

Abel Ferreira questionou a decisão da Federação Paulista de Futebol (FPF) de colocar os jogos das finais entre a estreia da Libertadores. De acordo com o português, o Verdão pode ser prejudicado pelo fato do Santos ter uma semana livre de descanso.

O Palmeiras ainda tenta a inscrição do meia Rômulo, destaque do Novorizontino no Campeonato Paulista. Outros reforços para a temporada como o lateral-esquerdo e atacante Caio Paulista, o volante Aníbal Moreno e o atacante Bruno Rodrigues foram inscritos sem problemas.

Fluminense



Atual campeão, o Fluminense inicia a trajetória em busca do bicampeonato diante do Alianza Lima, no Peru, às 21h30. O técnico Fernando Diniz terá uma série de desfalques para o primeiro jogo na competição. O artilheiro Germán Cano se junta a uma lista de ausências composta por: Ganso, Keno, Marlon, JK e Diogo Barbosa.

A Libertadores é a chance do Fluminense se recuperar na temporada após a eliminação para o Flamengo no Estadual.

Veja onde assistir aos jogos das equipes brasileiras desta quarta-feira (3)

Botafogo x Junior Barranquilla (19h)

Onde assistir: ESPN e Star+.

San Lorenzo x Palmeiras (21h30)

Onde assistir: Globo, ESPN e Star+.

Alianza Lima x Fluminense (21h30)

Onde assistir: Globo e Paramount+.

