Botafogo-PB acerta contratação de Lucas Siqueira, ex-Santa Cruz

Titular durante a campanha que levou o Santa Cruz até a semifinal do Campeonato Pernambucano e que garantiu calendário para o Tricolor na próxima temporada, o volante Lucas Siqueira está de clube novo. A partir de agora, o jogador de 35 anos vai defender as cores do Botafogo-PB.

Pelo Santa, Lucas entrou em campo 13 vezes nesta temporada e contribuiu com dois gols. Pelo Belo, vai poder reforçar o time de Moacir Júnior durante a sequência do Paraibano, da Copa do Nordeste e, a partir de abril, na Série C do Campeonato Brasileiro.

Na carreira, o cabeça de área acumula passagens por equipes como Vasco, Paysandu, CRB, Ceará, Portuguesa, Remo e Ituano.

