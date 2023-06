A- A+

Futebol Botafogo-PB x Náutico: veja escalações e onde assistir Timbu está invicto há cinco jogos na Série C do Campeonato Brasileiro, presente no G8 da competição

A partir das 20h, no Almeidão, Botafogo-PB e Náutico se enfrentam pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu é o quinto colocado da competição, com 14 pontos, enquanto os paraibanos estão em sétimo, com 13.



Diante do Botafogo, o Náutico terá o desfalque do zagueiro Danilo Cardoso, suspenso por conta do cartão vermelho sofrido no jogo anterior. Wesley Junio deve ser o substituto. Em contrapartida, o volante Jean Mangabeira e o atacante Jael, que cumpriram suspensão automática perante os sergipanos, retornam ao time nas vagas de Juan Gauto e Thiaguinho, respectivamente.





Por falar em Gauto, o atleta, em comum acordo com o clube, rescindiu contrato e não atuará mais pelo Timbu na Série C. Em contrapartida, os pernambucanos anunciaram as contratações do volante Elton e do atacante Berguinho.



Onde assistir?



O jogo será transmitido pelo Nosso Futebol e DAZN



Prováveis escalações

Botafogo-PB

Mota; Ricardo Luz, Pedro Carrerete, Lucas Santos e Zé Mario; Natan Costa, Wesley Dias, Netinho e Mateus Anderson; Jailson e Tiago Reis. Técnico: Felipe Surian



Náutico

Vagner; Wesley, Denilson e Rennan Siqueira; Victor Ferraz, Jean Mangabeira, Souza, Gabriel Santiago e Diego Matos; Paul Villero e Jael. Técnico: Fernando Marchiori

Local: Almeidão (João Pessoa/PB)

Horário: 20h

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ). Assistentes: Gustavo Mota Correia e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (ambos do RJ)

