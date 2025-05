Botafogo-PB x Retrô: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Série C

A- A+

Embalado após a classificação histórica às oitavas da Copa do Brasil, o Retrô volta a campo neste domingo (25), às 15h, para encarar o Botafogo-PB, no estádio Almeidão, pela sétima rodada da Série C. Para o atacante Mike, autor do gol de empate que levou a partida contra o Fortaleza para a disputa de pênaltis, é o principal foco da Fênix na temporada.

“Fizemos uma grande partida contra o Fortaleza, e isso nos dá confiança. Sabemos que será um jogo muito difícil lá [contra o Botafogo]. Nosso foco principal é a Série C – todos sabem disso. Esperamos fazer uma grande partida e trazer os três pontos”, pontuou o atacante.

Com sete pontos, o Retrô ocupa a 12ª colocação na tabela e está a dois pontos da Tombense, que fecha o G-8.

Sob o comando do técnico interino Wires Souza, a Fênix vem de uma vitória importante por 1x0 contra o Itabaiana, na Arena de Pernambuco, e quer manter o ritmo para se classificar ao mata-mata da Terceira Divisão.

“Estamos acompanhando a equipe deles, estudando, e esperamos fazer um grande jogo para conquistar a vitória”, ressalta Mike.

Adversário

O Belo não vive uma boa fase na Série C. Em 15º lugar, com um ponto a menos que o Retrô, o time paraibano vem de uma sequência de sete jogos sem vitória, incluindo partidas do Brasileiro e da Copa do Brasil.

O Botafogo venceu apenas uma vez na Série C - contra o Confiança, por 3x0, na estreia - e vem de uma derrota por 4x2 para o Flamengo, pela terceira fase da Copa do Brasil. Pela Terceirona, o último duelo do Alvinegro resultou em empate por 1x1 com o Maringá.

Onde assistir:

O duelo entre Botafogo-PB e Retrô terá transmissão ao vivo pela DAZN e pelo Nosso Futebol+.

Ficha técnica

Botafogo-PB: Michael Fracaro; Erick, Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Gama, Thallyson e Guilherme Santos; Rodrigo Alves, Denilson (Henrique Dourado) e Silvinho. Técnico: Márcio Fernandes.

Retrô: Fabián Volpi; Rayan, Mendonça, Bruno e Salomão; Gledson, Eduardo, Iba Ly e Radsley; Mike e Maycon Douglas. Técnico: Wires Souza.

Local: Estádio Almeidão (João Pessoa/PB)

Horário: 15h

Árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Igor Alves de Moraes (ambos de GO)

Transmissão: DAZN e Nosso Futebol+

