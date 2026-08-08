Botafogo-PB x Santa Cruz: confira escalações e onde assistir

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Restando quatro jogos para o término da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, cada ponto ganho é crucial para os clubes que disputam rodada após rodada uma vaga no G6. O confronto deste sábado (8), entre Botafogo-PB e Santa Cruz, no Almeidão, é um exemplo claro. O Belo é o terceiro, com 25 pontos. A Cobra Coral está em quinto, com 24. Colados na tabela, pernambucanos e paraibanos querem iniciar a arrancada final rumo ao quadrangular do acesso.

Página virada

O técnico Cristian de Souza comentou pela primeira vez sobre o problema de relacionamento que teve com o executivo de futebol do Santa Cruz, Alex Brasil. Os desentendimentos da dupla levantaram até a possibilidade de uma saída da comissão técnica, mas após conversas com o presidente do Tricolor, Bruno Rodrigues, a situação foi apaziguada.

“Acontecem desentendimentos. Pensamos diferentes em alguns aspectos, temos personalidade forte, mas nos respeitamos. Somos profissionais, homens, e é dessa forma que estamos conduzindo aqui. O mais importante é o Santa Cruz, a torcida. Estamos levando o profissionalismo de forma plena. Só falamos do jogo e do trabalho que devemos fazer, cada um em seu setor”, declarou.

Sobre o confronto diante do Botafogo, o técnico coral destacou que o duelo servirá para o Santa “ver suas reais condições” na briga pela classificação à próxima fase.

“São as equipes que chegam com os melhores desempenhos nas últimas rodadas. Eles têm jogadores experientes. É um clube de tradição, com torcida e será um ótimo teste para ver nossas reais condições, seguindo em evolução para buscar a classificação”, afirmou.

Reforço

O Santa Cruz acertou a contratação do volante Arilson, de 32 anos, que estava no Betim. “Ele é um jogador experiente, com minutagem boa e vivência bacana de Campeonato Brasileiro. Comemoramos a chegada dele. Para se ter uma ideia, eu estava treinando com 19 jogadores. É muito pouco. As informações que chegaram dele são boas. Tem liderança, palavra boa no vestiário e precisamos disso para superar as adversidades”, elogiou o treinador.

“É um primeiro volante, mas pode fazer a função de segundo. Tem um bom passe, jogo aéreo bom e vai nos ajudar nesse quesito. Tem imposição física, que é uma característica que a gente precisava”, completou.

Ficha técnica

Botafogo-PB

Luiz Daniel; Diogo Mateus, Igor Morais, Saimon e PK; Jhonata Varela, Igor Maduro e Nenê; Kayon, Dudu Hatamoto e Rodolfo. Técnico: Marcelo Fernandes.

Santa Cruz

Gabriel Souza; Eurico, Ianson, Edson Miranda, Matheus Vinícius e Alex Ruan; Pedro Favela, Vitinho, Everaldo e Ronald; Tiago Marques. Técnico: Cristian de Souza

Local: Almeidão (João Pessoa/PB)

Horário: 17h

Árbitro: Emerson Souza Silva (BA). Assistentes: Daniella Coutinho Pinto e Ledes Jose Coutinho Neto (ambos da BA)

Transmissão: SportyNet+

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