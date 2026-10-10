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Série C Botafogo-PB x Santa Cruz: saiba onde assistir e confira prováveis escalações Tricolor do Arruda precisa de empate para garantir vaga na final da Série C

O sentimento de alívio pelo acesso conquistado já passou. Agora, o momento é de ambição para expandir um legado. Neste sábado (10), às 17h, o Santa Cruz visita o Botafogo-PB no Almeidão, pela última rodada do quadrangular final da Série C, buscando assegurar uma vaga na grande final.

Líder do Grupo B e ainda invicto na segunda fase, o Santa tem 11 pontos. Do outro lado, o Belo vive o cenário oposto: ainda não venceu, está eliminado e soma apenas dois pontos.

As contas, mais uma vez, são simples para a Cobra Coral neste quadrangular: um empate já será suficiente para avançar à final. Uma derrota faz com que o Santa Cruz torça para o Maringá não vencer o Floresta, no Willie Davids, no Paraná.

Atenção

Apesar da grande comemoração feita pela torcida e parte do elenco, o técnico Cristian de Souza garantiu não ter exagerado e que rapidamente o foco passou a ser a vaga na decisão. Para isso, trabalhou para manter o foco no duelo em João Pessoa.

“A gente quer e precisa fazer essa final, mas vamos ter um jogo que é bastante perigoso. É uma partida que vai ter poucos torcedores, um adversário que já não tem muito a fazer no campeonato, então vai jogar solto, livre, e a minha preocupação ao longo da semana foi a nossa concentração”, explicou Cristian de Souza.

Por determinação do Ministério Público da Paraíba, a torcida do Santa Cruz não poderá ocupar o setor visitante do Almeidão - Foto: Savyo Miguel / FPF

Como o Belo está eliminado, e a torcida do Santa Cruz está impedida de participar do jogo por decisão do Ministério Público da Paraíba, a expectativa é de público baixa no Almeidão. Nessa caso, Cristian também olha com preocupação para esse aspecto do jogo.

“Esse grupo está acostumado, principalmente nos últimos jogos, a jogar para bastante gente, pressão de torcida, com um pré-jogo agitado, e amanhã vai ser diferente. Essa é a atmosfera e o contexto que realmente me preocupam”, avaliou.

Times

O time titular para o duelo não deve mudar muito em relação à rodada passada. A única mudança confirmada é a ausência do zagueiro Eurico, lesionado novamente, que deverá dar espaço para Edson Miranda. Do meio para frente, a formação deve ser a mesma das últimas rodadas.

Com a ausência de Eurico, o zagueiro Edson Miranda deve ser titular - Foto: Sávyo Miguel/FPF

Do outro lado, o Belo vive situação oposta. Alguns jogadores já foram dispensados - goleiro Luiz Daniel e o centroavante Henrique Dourado - e outros ganharam férias antecipadas, como o zagueiro Yan Souto, titular absoluto na temporada.



Ficha técnica

Botafogo-PB: Leandro Mathias; PK, Igor Morais, Saimon e Diogo Mateus; Thallyson, Jhonata Varela, Gustavo e Nenê; Hatamoto e Rodolfo. Técnico: Victor Ferraz.

Santa Cruz: Thiago Coelho; Thiago Ennes, William Alves, Edson Miranda e Matheus Vinícius; Silva, Pedro Favela, Renato, Everaldo e Ronald; Eron. Técnico: Cristian de Souza.

Horário: 17h

Local: Estádio Almeidão (João Pessoa/PB)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Carlos Henrique Alves (ambos RJ)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Transmissão: SportyNet

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