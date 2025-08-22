Botafogo perde para LDU em Quito e cai nas oitavas da Libertadores
O atual campeão da América se despediu do torneio após a derrota no Equador
A LDU eliminou o Botafogo, atual campeão da América, ao vencer o time carioca por 2 a 0 nesta quinta-feira (21), em Quito, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.
Jogando em casa, o time equatoriano construiu a vitória com os gols de Gabriel Villamil e Lisandro Alzugaray.
O Botafogo, de Davide Ancelotti, havia vencido o jogo de ida no Rio de Janeiro, há uma semana, por 1 a 0.
Leia também
• LDU x Botafogo e Palmeiras x Universitario: confira onde assistir aos jogos da Libertadores
• Flamengo vence Inter e avança às quartas da Libertadores após atraso por papéis no Beira-Rio
• Jornal espanhol destaca estreia de Almada, ex-Botafogo, como "novo líder" do Atlético de Madrid
A LDU, comandada pelo técnico brasileiro Tiago Nunes, será adversária do São Paulo nas quartas de final da Libertadores.
Apesar de ter dominado a posse de bola por vários momentos da partida, o 'Glorioso' não resistiu à pressão dos donos da casa, que souberam explorar a altitude a seu favor.
Villamil abriu o placar após Richard Mina tentar chutar e mandar a bola para pequena área. Jeison Medina não conseguiu finalizar, mas Alzugaray dominou e fez o passe para o gol.
Pênalti decide confronto
No segundo tempo, um chute de Ricardo Adé foi desviado por Marlon Freitas com o braço dentro da área e o árbitro argentino Facundo Tello marcou o pênalti. Alzugaray foi para a cobrança e fez 2 a 0 para a LDU.
A altitude de Quito, de 2.850 metros acima do nível do mar, cobrou seu preço do time brasileiro, que sofreu no aspecto físico enquanto os equatorianos imprimiam velocidade e arriscavam chutes de longa distância para pressionar.
À frente da LDU desde junho, Tiago Nunes teve uma passagem para esquecer pelo Botafogo entre 2023 e 2024.
Nunes ficou três meses no comando do time carioca e, após sua saída, em fevereiro de 2024, o clube fez a melhor temporada de sua história, conquistando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.
"Eu tinha certeza de que faríamos um grande jogo", disse o treinador brasileiro na entrevista coletiva após a partida.
"Hoje, além de vencer um time importante, o atual campeão da Copa Libertadores, o atual campeão brasileiro, além de eliminá-los, a forma como o time jogou nas duas partidas é motivo de orgulho", acrescentou Nunes.
Por sua vez, Davide Ancelotti não compareceu à coletiva de imprensa pós-jogo.
Ficha técnica:
Copa Libertadores 2025 - Oitavas de final - Jogo de volta
LDU x Botafogo - 2 - 0
Estádio: La Casa Blanca (Quito)
Árbitro: Facundo Tello (ARG)
Gols: LDU: Gabriel Villamil (7'), Lisandro Alzugaray (60')
Cartões amarelos: LDU: Fernando Cornejo (74'), Gian Franco Allala (90'+7)
Botafogo: Danilo (43'), Marlon Freitas (59'), Alexander Barboza (73')
Expulsões: LDU: Richard Mina (83')
Escalações:
LDU: Gonzalo Valle - Richard Mina, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez - Carlos Gruezo - Gabriel Villamil, Fernando Cornejo (Kevin Minda 90'+2), José Quintero (cap), Bryan Ramirez (Gian Franco Allala 84') - Lisandro Alzugaray (Yeltzin Erique 78'), Jeison Medina (Alejandro Cabeza 78'). Técnico: Tiago Nunes.
Botafogo: John - Vitinho, Marçal, Alexander Barboza, Alex Telles - Allan (Newton 61') - Marlon Freitas (cap) (Arthur Cabral 61'), Danilo, Artur (Álvaro Montoro 68'), Matheus Martins (Jeffinho 75') - Savarino (Joaquín Correa 67'). Técnico: Davide Ancelotti.