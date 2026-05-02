Botafogo-SP x Náutico: confira escalações e onde assistir
Confronto será neste sábado (2), em Ribeirão Preto, pela Série B do Campeonato Brasileiro
Segundo melhor visitante da Série B do Campeonato Brasileiro 2026, o Náutico entra em campo mais uma vez longe dos seus domínios em busca de trazer ao Recife mais três pontos na bagagem. O adversário da vez é o Botafogo-SP, em duelo que será realizado neste sábado (2), em Ribeirão Preto.
“Tivemos a felicidade de ter duas vitórias fora de casa (contra Atlético-GO e Athletic), sendo o segundo nesse aproveitamento. Temos agora um jogo dificílimo, com um adversário que teve cinco dias a mais de recuperação do que nós. Eles aproveitaram para recuperar jogadores contundidos que não participaram nas últimas duas rodadas. Isso vai trazer mais dificuldade para nós, mas precisamos estar preparados. A Série B é uma competição forte, de equilíbrio e precisamos competir para sair com o resultado positivo”, afirmou o técnico Hélio dos Anjos.
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Os jogadores citados pelo comandante alvirrubro que podem voltar a ficar à disposição do técnico Cláudio Tencati são o meia Rafael Gava e o atacante Hygor, ambos recuperados de dores musculares.
No Náutico, Hélio novamente não poderá contar com o atacante Paulo Sérgio e o volante Leonai, ambos com lesão na coxa. Luiz Felipe e Derek, respectivamente, devem ser os substitutos.
A última vez que Náutico e Botafogo-SP se enfrentaram foi na Série B de 2020. Em Ribeirão Preto, os clubes empataram em 1x1. No Recife, triunfo alvirrubro por 3x1.
Ficha técnica
Botafogo-SP
Jordan; Pedrinho, Vilar, Wallace e Patrick Brey; Matheus Sales, Morelli e Marco Antônio;
Zé Hugo, Luizão e Jefferson Nem. Técnico: Cláudio Tencati
Náutico
Muriel; Matheus Ribeiro, Betão, Mateus Silva e Igor Fernandes; Luiz Felipe, Wenderson e Dodô; Júnior Todinho, Derek e Vinícius. Técnico: Hélio dos Anjos
Local: Arena Nicnet (Ribeirão Preto/SP)
Horário: 16h
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR). Assistentes: Sidmar Dos Santos Meurer e Weber Felipe Silva (ambos de PR)
Transmissão: ESPN (TV fechada), Disney+ (Streaming), Canal GOAT (YouTube) e RedeTV