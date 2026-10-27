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Futebol Botafogo-SP x Sport: equilíbrio marca duelo entre times em São Paulo No sábado (31), Leão busca três pontos para seguir sonhando com classificação aos playoffs

Em busca da vaga na zona de playoffs da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport entra em campo no próximo sábado (31), contra o Botafogo-SP, às 16h, no Estádio Santa Cruz, pela 36ª rodada. Um adversário que na condição de mandante costuma fazer jogo duro diante do Leão.

Em seis embates entre as duas equipes, em São Paulo, o equilíbrio toma conta dos números. São quatro empates e uma vitória para cada lado. A última vez que o duelo teve um vencedor foi em 2019, quando na ocasião o Sport bateu o Botafogo-SP, por 2x0.

Aliás, olhando a ótica positiva para os pernambucanos, são cinco partidas sem que o Sport perca para a Pantera. O único resultado positivo dos mandantes aconteceu há 48 anos. Na oportunidade, o Botafogo triunfou por 1x0, pelo Brasileirão de 1978.

Dois anos após o último encontro em Ribeirão Preto, Botafogo-SP e Sport se encontram vivendo momentos completamente distintos dentro da Segundona.

Enquanto o Tricolor tem 47 pontos e entra em campo nesta reta final para cumprir tabela, o Rubro-negro soma sete pontos a mais e ainda sonha com o acesso. Atualmente, um ponto separa o time dirigido por Mariano Soso do CRB, equipe que fecha o G6 do campeonato.

Botafogo-SP x Sport: retrospecto em São Paulo

1978: Botafogo-SP 1x0 Sport (Brasileirão)

1999: Botafogo-SP 1x1 Sport (Brasileirão)

2002: Botafogo-SP 1x1 Sport (Copa do Brasil)

2019: Botafogo-SP 0x2 Sport (Série B)

2023: Botafogo-SP 1x1 Sport (Série B)

2024: Botafogo-SP 1x1 Sport (Série B)

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