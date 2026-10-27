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Futebol

Botafogo-SP x Sport: equilíbrio marca duelo entre times em São Paulo

No sábado (31), Leão busca três pontos para seguir sonhando com classificação aos playoffs

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Botafogo-SP x Sport, pela Série B de 2024Botafogo-SP x Sport, pela Série B de 2024 - Foto: Igor Cisneyros/SCR

Em busca da vaga na zona de playoffs da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport entra em campo no próximo sábado (31), contra o Botafogo-SP, às 16h, no Estádio Santa Cruz, pela 36ª rodada. Um adversário que na condição de mandante costuma fazer jogo duro diante do Leão.

Em seis embates entre as duas equipes, em São Paulo, o equilíbrio toma conta dos números. São quatro empates e uma vitória para cada lado. A última vez que o duelo teve um vencedor foi em 2019, quando na ocasião o Sport bateu o Botafogo-SP, por 2x0. 

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Aliás, olhando a ótica positiva para os pernambucanos, são cinco partidas sem que o Sport perca para a Pantera. O único resultado positivo dos mandantes aconteceu há 48 anos. Na oportunidade, o Botafogo triunfou por 1x0, pelo Brasileirão de 1978.

Dois anos após o último encontro em Ribeirão Preto, Botafogo-SP e Sport se encontram vivendo momentos completamente distintos dentro da Segundona. 

Enquanto o Tricolor tem 47 pontos e entra em campo nesta reta final para cumprir tabela, o Rubro-negro soma sete pontos a mais e ainda sonha com o acesso. Atualmente, um ponto separa o time dirigido por Mariano Soso do CRB, equipe que fecha o G6 do campeonato. 

Botafogo-SP x Sport: retrospecto em São Paulo

1978: Botafogo-SP 1x0 Sport (Brasileirão)
1999: Botafogo-SP 1x1 Sport (Brasileirão)
2002: Botafogo-SP 1x1 Sport (Copa do Brasil)
2019: Botafogo-SP 0x2 Sport (Série B)
2023: Botafogo-SP 1x1 Sport (Série B)
2024: Botafogo-SP 1x1 Sport (Série B)

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