Botafogo-SP x Sport pela Série B: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

A- A+

Em lugares distantes na tabela, mas vivendo fases parecidas, Botafogo-SP e Sport se enfrentam às 18h deste domingo (3), no Estádio Santa Cruz, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 34 pontos, a Pantera iniciou a rodada na 12ª colocação. Já o Leão é o atual 3º colocado, com 45 pontos.

Do lado mandante, o Tricolor não sabe o que é vencer há sete rodadas. São três empates e quatro derrotas no recorte. Na última rodada, o Botafogo-SP não saiu do zero com o ABC, em Natal.

Para o confronto com o Sport, o técnico Marcelo Chamusca contará com retornos importantes na busca pelo resultado positivo. Depois de cumprir suspensão por expulsão na última rodada, o atacante Jonas Toró - que passou pela Ilha do Retiro em 2021, fica à disposição.

Além dele, o centroavante João Veras saiu da fase de transição física, após se recuperar de lesão muscular, e já treina normalmente com o grupo.

Já no time dirigido por Enderson Moreira, são três partidas sem triunfar na Segundona. O empate com o Tombense e os reveses para Guarani e Ituano, fizeram a torcida leonina perder a paciência com o time.

Para o confronto, o treinador terá a volta de Felipinho, ausente nos últimos três compromissos. Porém, a tendência é que o lateral-esquerdo inicie o duelo entre os reservas. Improvisado, Roberto Rosales deve ser acionado no setor.

Na frente, sem Luciano Juba, que se despediu na última rodada, Peglow é o mais cotado para preencher o espaço vago do lado esquerdo ofensivo.

Onde assistir?

Band e Premiere transmitem o confronto.

Prováveis escalações

Botafogo-SP

Matheus Albino; Thássio, Diogo Silva, Márcio Silva e Patrick Brey; Tárik, Pedro Rodrigues, Guilherme Madruga e Osman; Jonas Toró e João Veras.

Sport

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Roberto Rosales; Ronaldo, Fábio Matheus e Alan Ruiz (Jorginho); Edinho (Labandeira), Peglow e Vagner Love.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Tiago Augusto Kappes Diel (ambos do RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa/RS)

Veja também

Eliminatórias da Copa do Mundo Bielsa convoca Uruguai sem Suárez e Cavani para primeiros jogos das Eliminatórias