Botafogo, Sport, Vila Nova...veja os clubes que "pipocaram" em 2023

Existem algumas escalas de derrotas no futebol. De maior e menor grau, a depender do contexto. Vários clubes podem sofrer, decepcionar, frustrar expectativas. Mas há quem vá além, deixando uma marca ainda mais traumática na história. Perder foi só um detalhe. Não foi somente o fato que machucou, mas a forma, o como, quando e para quem. Três clubes brasileiros podem ocupar o pódio das maiores “pipocadas” nacionais de 2023: Botafogo, Sport e Vila Nova. Daquelas que ficarão marcadas por muito tempo na memória dos torcedores. Principalmente dos rivais.

A maior de todas

Não existe uma explicação para entender o tamanho da derrocada do Botafogo. Talvez nem seja possível tratar o assunto de forma meramente racional, sem se apegar a detalhes que vão além do desempenho técnico. O fato é que o Alvinegro pipocou.

O Botafogo teve um primeiro turno avassalador na Série A, abrindo 13 pontos de vantagem na liderança. Na metade final, protagonizou uma queda inimaginável. Ganhou apenas três jogos. Ficou 11 seguidos sem vencer, com o seu maior jejum de triunfos desde a adoção dos pontos corridos. Perdeu a liderança e até a posição no G4, com vaga apenas na pré-Libertadores, ficando em quinto.

O goleiro Lucas Perri, os zagueiros Cuesta e Adryelson, o meia Eduardo e o ataque Tiquinho foram os que tiveram a maior queda técnica. O Botafogo chegou a ter cinco treinadores na competição. Começou com Luis Castro, com quem viveu a melhor fase. Após o português deixar os cariocas para treinar o Al-Nassr, da Arábia Saudita, a equipe teve mais quatro nomes no comando.

Caçapa assumiu provisoriamente até a chegada de Bruno Lage. Diferente do compatriota, o técnico português não agradou. Após pedido do elenco, o treinador foi embora e Lúcio Flávio, então auxiliar, foi efetivado. Escolha que só piorou o cenário. A aposta final foi em Tiago Nunes, que também não evitou o vexame.

Os tropeços, aliás, foram com requintes de crueldade. A começar por viradas impressionantes por 4x3 sofridas diante de Palmeiras (após abrir 3x0) e Grêmio (após abrir 3x1). Diante de RB Bragantino, Santos e Coritiba, tomou gol nos minutos finais, cedendo três empates que custaram seis pontos importantes. Em resumo, o Botafogo foi a personificação de um clube pipoqueiro.

Acabou o amor

Foram 26 rodadas no G4 da Série B. Algumas delas ocupando a liderança. Ninguém ficou tanto tempo no grupo de acesso à elite e, no fim da temporada, ficou sem subir de divisão. O Sport queria fazer história em 2023, mas fez da forma que não gostaria. Pela primeira vez, acumulará três temporadas consecutivas longe da elite desde que foi adotado o modelo de pontos corridos.

Depois da lua de mel com a torcida, o Sport foi perdendo o fôlego. Quando chegou a cinco jogos sem vencer na Série B, veio a primeira crise, após declaração de Vagner Love de que os torcedores que não fossem à Ilha do Retiro para apoiar deveriam ficar em casa.

O Leão chegou a esboçar uma reação, como na vitória diante do ABC, com gol de Diego Souza - o único do ídolo na passagem em 2023. Em seguida, porém, perdeu pontos importantes em casa e acumulou derrotas fora. O técnico Enderson Moreira chegou a insinuar que deveria ter saído do cargo antes. O profissional só caiu após a penúltima rodada, quando os rubro-negros perderam por 1x0 para o Vitória e tinham chances remotas de acesso. De candidato ao título, o Sport terminou apenas na sétima colocação.

“Não vai subir ninguém”

A frase do meia Thonny Anderson, do ABC, na vitória potiguar por 3x2 diante do Vila Nova, no Frasqueirão, na última rodada da Série B, ainda ecoa na mente dos goianos. O Tigre chegou ao confronto dependendo apenas de si para conquistar o acesso à Série A, competição que não disputa desde 1985.



O Vila começou bem o torneio, chegando à liderança. Após uma série de tropeços, optou por tirar o técnico Claudinei Oliveira e contratar Marquinho Santos. Oito jogos depois e sem o sucesso esperado, a aposta foi em Lisca. Nome que durou ainda menos, ficando apenas quatro rodadas.

Faltando cinco jogos para o fim, o Vila colocou a missão do acesso nos ombros de Higo Magalhães. Com três vitórias e um empate, além dos tropeços dos demais concorrentes ao G4, os goianos entraram no G4 na penúltima rodada.

O jogo decisivo para garantir o acesso tinha um adversário que, em tese, seria perfeito: o já rebaixado ABC. A torcida do Vila marcou presença em bom número no Frasqueirão, mas saíram lamentando a derrota e o fim do sonho.

“Chicken out”

Em inglês, a expressão acima, algo como “ser frangote”, talvez seja a mais próxima de “amarelar” ou “pipocar” no sentido em português. A escolha é para lembrar que, neste ano, o Arsenal também se notabilizou por uma derrocada surpreendente.

Os Gunners lideram o Campeonato Inglês 2022/2023 durante boa parte da temporada, chegando a abrir cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City, então vice-líder. Na reta final, perderam o título para os rivais comandados por Pep Guardiola.

