Dono do Botafogo, Textor provoca PSG antes do Mundial: 'Jogaremos contra um time pequeno de Paris'

O empresário John Textor, dono da Eagle Football, não perde uma oportunidade de provocar o Paris Saint-Germain, rival do Lyon no Campeonato Francês. Desta vez, o americano, em entrevista ao DAZN, brincou ao afirmar que o Botafogo, uma das equipes da holding, enfrentará um time pequeno de Paris, se referindo ao PSG.

"O Botafogo venceu o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores e se classificou. Agora jogaremos contra um pequeno time de Paris, um time histórico do Atlético de Madrid e também o Seattle Sounders. Estou realmente ansioso por isso. É maravilhoso que a Fifa organize esse tipo de evento, que reúna o mundo inteiro para jogar", disse John Textor em entrevista para DAZN no último domingo (6).

John Textor participou do programa "In The Zone", da DAZN, ontem, e contou sobre seu fim de semana como dono de vários clubes. Atualmente, o empresário americano é sócio majoritário do Botafogo, Lyon e RWD Molenbeek, e tem ações do Crystal Palace. Nessa conversa, ele mencionou o Mundial de Clubes da Fifa e não conseguiu deixar de dar uma cutucada no PSG.

O Botafogo é um dos adversários do PSG na competição da Fifa, que será disputada entre 15 junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. Os dois times estão no grupo B do torneio, ao lado de Seattle Sounders, dos Estados Unidos, e Atlético de Madrid, da Espanha.

Botafogo e Paris Saint-Germain vão se enfrentar na 2ª rodada da competição, no estádio Rose Bowl, em Pasadena, subúrbio de Los Angeles, Califórnia. A partida está marcada para o dia 19 de junho, às 22h (de Brasília).

