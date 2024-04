A- A+

Taça Rio Botafogo vence Boavista de novo, fatura Taça Rio e garante vaga na Copa do Brasil de 2025 O Fogão ficou de fora das semifinais do Carioca e precisou buscar a vaga no torneio nacional

Mesmo com um time misto, o Botafogo não teve dificuldades para vencer novamente o Boavista e faturar o título da Taça Rio. Na tarde deste domingo (31), no Engenhão, no Rio de Janeiro, o time alvinegro venceu por 2 a 0, com gols de Tchê Tchê e Kauê, ambos no segundo tempo. Na ida, já havia goleado por 4 a 0. Com os triunfos, assegurou a taça e também a vaga na Copa do Brasil de 2025.

O Botafogo agora se prepara para a fase de grupos da Copa Libertadores. A estreia será na próxima quarta-feira, às 19h, diante do Junior Barranquilla, da Colômbia, no Engenhão. O Grupo D ainda conta com Universitario, do Peru, e LDU, do Equador. O clube ainda não oficializou, mas está perto de acertar com o técnico português Artur Jorge, do Braga, de Portugal.

A partida foi importante para dar ritmo de jogo para o volante Patrick de Paula e para os atacantes Luiz Henrique e Jeffinho, que se recuperaram de lesão e voltam a ser opções na temporada.

O Botafogo buscou o ataque desde o começo e Luiz Henrique levou certo perigo em chute de fora da área. Matheus Nascimento fez a mesma coisa, mas parou em boa defesa de André Luiz.

O lance de maior perigo, porém, foi de Tchê Tchê. Após boa jogada de Luiz Henrique, a bola passou na frente do gol, mas ninguém completou. Raí tocou para trás e Tchê Tchê finalizou na trave.

Na volta para o segundo tempo, o Botafogo abriu o placar logo no início, aos três minutos. Tchê Tchê chutou de fora da área, a bola pegou na mão de William Oliveira e o árbitro marcou pênalti O próprio Tchê Tchê bateu no cantinho e converteu, apesar de o goleiro acertar o canto.

A primeira chegada perigosa do Boavista veio depois do gol, em que Ryan Guilherme acertou a trave. No rebote, Matheus Lucas também exigiu grande defesa de Igo Gabriel.

Mas, aos 11 minutos, o Botafogo fez 2 a 0 com Kauê. Em contra-ataque, Matheus Nascimento ajeitou cruzamento e Kauê finalizou de primeira. Com 6 a 0 no placar agregado, o Botafogo não se arriscou fisicamente e apenas controlou o jogo para confirmar a vitória e o título.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 BOAVISTA

BOTAFOGO - Igo Gabriel; Rafael (Damián Suárez), Bastos, Kawan e Devid; Breno (Newton), Tchê Tchê, Kauê (Patrick de Paula) e Raí; Luiz Henrique (Jeffinho) e Matheus Nascimento (Janderson). Técnico: Fábio Matias (interino).

BOAVISTA - André Luiz, Mateus Ludke, Sheldon, Mizael Monteiro, Pablo Maldini e Wellington (Elivelton); William Oliveira, Léo Costa (Erick Flores), Ryan Guilherme (Matheus Alessandro) e Crystopher; Matheus Lucas (Cristian). Técnico: José Quadros.

GOLS - Tchê Tchê (pênalti), aos 3, e Kauê, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Henrique (Botafogo). André Luiz, Wellington e William Oliveira (Boavista).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz.

RENDA - R$ 126.200,00.

PÚBLICO - 5.434 pagantes (6.514 no total).

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

