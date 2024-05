A- A+

Libertadores Botafogo vence LDU e é 2º do Grupo D da Libertadores Glorioso chegou aos 6 pontos no torneio

O Botafogo conquistou nesta quarta-feira (8) um importante triunfo na Copa Libertadores ao vencer a LDU por 2 a 1 em casa, pela quarta rodada do Grupo D do torneio.

Os gols de Hugo e Junior Santos, um em cada tempo, deram ao time carioca uma vitória difícil contra a equipe equatoriana.

Na primeira jogada de ataque do Botafogo, Luiz Henrique cruzou da direita e Hugo, entrando sozinho, finalizou livre para abrir o placar (31').

A LDU conseguiu empatar nos acréscimos da primeira etapa com uma cabeçada de Michael Estrada (45'+1).

No segundo tempo, Junior Santos entrou em velocidade na área e chutou cruzado, colocando o time alvinegro novamente na frente (69'). O gol foi confirmado pelo VAR, que não acusou impedimento do atacante.

O jogo também foi marcado por uma outra consulta ao VAR que paralisou a partida durante dez minutos.

Luiz Henrique perdeu a bola na zona defensiva e ela sobrou para Arce, que acertou a trave e após uma série de rebotes, Estrada, de calcanhar, conseguiu mandar para o fundo da rede. Após a longa checagem o árbitro acabou anulando o gol por impedimento de Estrada.

Com a vitória, o Botafogo, que começou a rodada na última posição do grupo após ter perdido os dois primeiros jogos, subiu para a segunda colocação, empatado com o Junior Barranquilla, ambos com 6 pontos, e está na zona de classificação para as oitavas de final pela primeira vez.

Já a LDU, que se tivesse vencido no Estádio Nilton Santos teria assumido a liderança isolada, ficou na lanterna e precisa vencer os dois jogos restantes em casa para se manter viva no torneio.

Na próxima rodada, o Botafogo vai visitar o Universitário em Lima enquanto a LDU vai receber o Junior em casa.

