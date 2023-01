Botafogo vende atacante Jeffinho ao Lyon por 10 milhões de euros

A- A+

O Lyon oficializou nesta terça-feira (31) a contratação do atacante brasileiro Jeffinho, pela qual o clube da Ligue 1 pagará 10 milhões de euros (cerca de 10,9 milhões de dólares) à sua equipe de origem, o Botafogo.

O clube carioca poderá receber mais 2,5 milhões de euros se algumas variáveis forem atendidas.

O jogador de 23 anos assinou contrato por quatro temporadas e meia, até 30 de junho de 2027.

Jeffinho foi revelado na Pelé Academia em Resende, com quem o Lyon tem um acordo de colaboração e desde 2020 integrava o elenco do Botafogo, clube do americano John Textor, que se tornou acionista majoritário do Lyon em dezembro passado.

