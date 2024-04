A- A+

FUTEBOL Botafogo x Atlético-GO: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão Artur Jorge fará seu primeiro jogo como técnico do Botafogo no Nilton Santos

O Botafogo recebe o Atlético-GO, nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estrearam com derrota na competição e buscam a primeira vitória no Brasileirão. O jogo será transmitido ao vivo e com exclusividade no Premiere.

A partida desta quinta-feira marca a 'estreia' de Artur Jorge diante da torcida do Botafogo no Nilton Santos. O treinador já comandou a equipe em dois jogos fora de casa e tem duas derrotas, uma para a LDU, na Libertadores, e para o Cruzeiro, na primeira rodada do Brasileirão.

Por outro lado, o Atlético-GO chega para o duelo com o Botafogo após uma derrota nos minutos finais para o Flamengo, na estreia do Brasileiro, em jogo marcado pela arbitragem ruim no Serra Dourada.





Onde assistir ao jogo Botafogo x Atlético-GO ao vivo

O jogo entre Botafogo e Atlético-GO será transmitido pelo Premiere.

Horário do jogo Botafogo x Atlético-GO

O Botafogo recebe o Atlético-GO pela 2ª rodada do Brasileirão às 21h30.

Escalação do Botafogo

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Ponte (Damián Suárez), Lucas Halter, Bastos, Hugo (Marçal); Luiz Henrique, Tchê Tchê, Danilo Barbosa (Gregore), Óscar Romero (Jeffinho); Júnior Santos, Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge

Escalação do Atlético-GO

Provável escalação do Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Emílio Faro

Arbitragem de Botafogo x Atlético-GO

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP) Assistentes: Neuza Inês Back (FIFA-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP). VAR: José Cláudio Rocha Filho (FIFA-SP)

