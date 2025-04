A- A+

COPA LIBERTADORES Botafogo x Carabobo: veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Libertadores Equipes se enfrentam nesta terça-feira (8), às 19h (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos

Botafogo e Carabobo abrem a segunda rodada do Grupo A da Copa Libertadores nesta terça-feira (8), às 19h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O Glorioso busca a reabilitação após ser derrotado por 1x0 na estreia, diante da Universidad de Chile. A equipe tenta conquistar a primeira vitória na competição e dar início à caminhada em busca do bicampeonato consecutivo. O Carabobo, por sua vez, também começou com o pé esquerdo, perdendo por 2x0 para o Estudiantes.

Temporada

O time carioca voltou a vencer após um jejum de dois meses sem triunfos. No último sábado (5), superou o Juventude por 2x0, em casa, pela segunda rodada do Brasileirão. Já o adversário venezuelano vive boa fase: lidera o Campeonato Venezuelano e tem uma campanha sólida em 2025 — são seis vitórias, três empates e apenas duas derrotas no total. Esta é a primeira vez na história que o clube disputa a fase de grupos da Libertadores.

Onde assistir a Botafogo x Carabobo?

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Paramount+.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Jair Cunha, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Savarino, Santiago Rodríguez e Artur. Técnico: Renato Paiva.

Carabobo: Lucas Bruera; Pablo Bonilla, Ezequiel Neira, Norman Rodríguez e Camilo Pérez; Gustavo González, Matías Núñez e Carlos Ramos; Berríos Mora, Flabian Londoño e Cristian Cañozales. Técnico: Diego Merino.

Ficha do jogo



Data: terça-feira, 8 de abril de 2025

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro/RJ)

Transmissão: Paramount+ (streaming).

