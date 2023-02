A- A+

FUTEBOL Botafogo x Flamengo: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem Partida da nona rodada do Carioca será no Mané Garrincha, às 18 horas

O clássico entre Botafogo e Flamengo, válido pela nona rodada do Campeonato Carioca 2023, acontecerá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, por conta da venda do mando por parte do Botafogo, permitindo a alteração do local do jogo. Em disputa pela ponta da tabela da Taça Guanabara, Botafogo e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 18h.

O mandante chega embalado para o clássico, uma vez que uma vitória o aproxima de vez do rival na tabela. Se vencer ficará apenas um ponto atrás do Flamengo, ocupando a segunda colocação com 19 pontos conquistados. Luis Castro deve usar o time titular.

Já o Flamengo não terá os seus principais jogadores em campo, já que Vítor Pereira preferiu focar no jogo da volta da Recopa Sul-americana e deixou os titulares no Rio de Janeiro. Com outra prioridade, o Flamengo jogará o clássico com reservas. O português repetirá a estratégia usada contra o Resende, no jogo anterior, quando levou a campo um misto de reservas do profissional e promessas do sub-20.



Onde assistir

Transmissão: CazéTV

Escalações prováveis

Botafogo - Lucas Perri, Daniel Borges, Carli, Segovia (Cuesta) e Marçal; Tchê Tchê, Patrick de Paula, Gabriel Pires, Piazon, Victor Sá e Tiquinho Soares; técnico: Luís Castro

Flamengo - Matheus Cunha, Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton; Matheuzinho, Igor Jesus, Erick Pulgar, Matheus Gonçalves e Everton Cebolinha; Marinho e Mateusão; técnico: Vítor Pereira.

Arbitragem

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Assistente 1: Thiago Rosa de Oliveira Esposito

Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho

Quarto árbitro: Mauricio Machado Coelho Junior

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Nunes de Sá

