Botafogo x Internacional; saiba onde assistir e confira prováveis escalações

Líder isolado do Campeonato Brasileiro com 13 pontos de diferença para o segundo colocado e campeão simbólico do primeiro turno, o Botafogo recebe o Internacional, no Engenhão, neste sábado (12), pela 19ª rodada. Com transmissão do Sportv/Premiere, a bola rola a partir das 21h.

Sem perder há mais de dois meses, o Botafogo inicia no Brasileirão aquele que pode ser o seu maior desafio na competição, continuar a corrida rumo ao título sem Tiquinho Soares, artilheiro do campeonato com 13 gols. O atacante teve um lesão no joelho, na última rodada, no empate em 0x0 contra o Cruzeiro e ficará por mais de um mês parado.

No meio de semana, já sem o camisa 9, a Estrela Solitária empatou diante do Guarani do Paraguai e conquistou vaga nas quartas de final da Sul-Americana. O adversário da próxima fase na competição continental será o Defensa y Justicia.

Já o Inter, apesar dos altos e baixos na temporada, chega com muita confiança para o confronto diante do líder do brasileiro. Também no meio de semana, agora pela Libertadores, o Colorado bateu o River Plate por 2x1 no tempo normal e venceu por 9x8 nas decisões de pênaltis, eliminando uma das mais fortes equipes da América e considerada uma das favoritas ao título.

Onde assistir?

O SporTV e o Premiere transmitem a partida.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo e Gustavo Sauer; Victor Sá e Janderson.

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Aránguiz, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Enner Valencia.

