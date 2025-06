A- A+

Futebol Botafogo x Palmeiras: confira escalações, horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo de Clubes Confronto entre brasileiros vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes

Dia de confrontos brasileiros nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Neste sábado (28), às 13h, na Filadélfia, o Botafogo pega o Palmeiras. Uma coisa é certa: o Brasil já terá um representante nas quartas de final. Resta saber se será o alvinegro carioca ou o alviverde paulista.

O Verdão foi líder do Grupo A, com uma vitória e dois empates. Invicto, o Palmeiras terá pela frente o vice-líder do B, o Botafogo, que surpreendeu na fase de grupos ao vencer o Paris Saint-Germain-FRA, por 1x0.

No lado palmeirense, uma das estratégias para superar o Botafogo é 'dobrar as laterais", com Giay e Marcos Rocha pela direita para conter os avanços de Alex Telles e Cuiabano - que deve ser o substituto de Gregore, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Os botafoguenses apostam no faro de gol de Igor Jesus, que já marcou duas vezes na competição, e na consistência defensiva da zaga formada por Barboza e Jair.

Provável escalação do Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza e Telles; Barbosa, Allan e Freitas; Savarino, Artur e Jesus. Técnico: Renato Paiva

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Rocha, Gómez, Fuchs e Piquerez; Moreno (Martínez), Ríos e Maurício; Estêvão, Torres e Roque (López). Técnico: Abel Ferreira

Onde assistir: DAZN (streaming), Globoplay (streaming), CazéTV (Youtube) e SporTV (canal fechado) e TV Globo

