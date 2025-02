Botafogo x Racing: onde assistir ao vivo ao jogo da Recopa Sul-Americana

A- A+

Botafogo e Racing entram em campo hoje, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), para decidir a Recopa Sul-Americana. Na partida de ida, o alvinegro, que ainda não anunciou seu comandante para a temporada de 2025, foi superado por 2 a 0 pelos argentinos, que agora podem perder por até um gol de diferença para ficar com a taça.

Onde assistir a Botafogo x Racing

A partida entre Botafogo e Racing terá transmissão da ESPN e Disney+.

Horário do jogo Botafogo x Racing

O Botafogo é mandante no jogo de volta da Recopa Sul-Americana e recebe o Racing no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21h30.





Escalação do Botafogo

Provável escalação: John; Vitinho, Danilo Barbosa (Jair), Barboza e Alex Telles; Allan (Artur), Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Matheus Martins e Igor Jesus. Técnico: Cláudio Caçapa.

Escalação do Racing

Provável escalação: Gabriel Arias; Di Cesare, Colombo e Santiago Quirós; Martirena, Juan Nardoni, Zuculini e Gabriel Rojas; Zaracho (Luciano Vietto); Maximiliano Salas e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

Arbitragem de Botafogo x Racing

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistente 1: Jorge Urrego

Assistente 2: Tulio Moreno (VEN)

4º árbitro: Gery Vargas (BOL)

VAR: Juan Soto (VEN)

