Botafogo x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo ao jogo do Carioca

Abrindo a nova rodada do estadual dentro do G-4, o Botafogo recebe o Sampaio Corrêa, neste sábado, às 16h, no Estádio Nilton Santos. O jogo Botafogo x Sampaio Corrêa, confronto da 4ª rodada do Campeonato Carioca, será transmitido ao vivo na TV fechada pelo BandSports, e no YouTube pelo Canal GOAT.

Botafogo enfrenta o Sampaio Corrêa neste sábado

Após perder a invencibilidade para o Boavista na rodada passada, assim como a liderança do Carioca, o Botafogo tenta se reabilitar em casa. A equipe tem seis pontos e está na 4ª colocação. Nesta partida, a torcida alvinegra deverá assistir às estreias do goleiro John e do atacante Savarino, reforços para a temporada. Já o Sampaio Corrêa ainda busca a primeira vitória. Nas primeiras rodadas, empatou um jogo e perdeu dois, o que deixa a equipe no 10º lugar da tabela.

Onde assistir ao jogo Botafogo x Sampaio Corrêa ao vivo

O jogo entre Botafogo e Sampaio Corrêa será transmitido pelo BandSports (TV fechada) e pelo Canal GOAT (YouTube) às 16h deste sábado, 27.

Horário do jogo Botafogo x Sampaio Corrêa

O Botafogo recebe o Sampaio Corrêa no jogo da 4ª rodada, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 16h.

Escalação do Botafogo

Provável escalação do Botafogo: John; Newton, Bastos e Jefferson; Júnior Santos, Kauê, Montes e Marçal; Segovinha, Savarino e Janderson. Técnico: Tiago Nunes.

Escalação do Sampaio Corrêa

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Leandro; Roberto, Índio, Thuram e Paulo Vitor; Souza, Agú e Rosado; Cabral, Abner e Max. Técnico: Silvestre dos Anjos.

Arbitragem de Botafogo x Sampaio Corrêa

Árbitro: Lucas Coelho Santos

Assistente 1: Thiago Filemon Soares Pinto

Assistente 2: Marcelo Araújo Ossimo

Quarto árbitro: Rodrigo Félix de Oliveira Rodrigues

Próximos jogos de Botafogo e Sampaio Corrêa

O Botafogo volta a campo na próxima terça-feira (30/01) contra a Portuguesa, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. Por sua vez, o Sampaio Corrêa vai jogar contra o Flamengo, na quarta-feira (31/01), às 21h30, no Mangueirão, em Belém (PA).

