Boto diz que Flamengo não vai entrar em leilão por Almada: "É preciso ter paciência"

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A negociação entre Thiago Almada e Flamengo continua em compasso de espera. Na manhã desta terça-feira, após desembarcar de um voo da Argentina, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto deu um panorama da negociação.



Apesar de o jogador nesse momento se mostrar mais propenso a defender o River Plate, o dirigente português deixou claro que o clube carioca não vai entrar em um leilão.





"Fui lá deixar claro para eles (estafe do jogador) que nós (clube) não entraríamos em leilões. Aquilo que nós combinamos é aquilo que vai ser se ele quiser vir para o Flamengo", afirmou o dirigente português que reforçou a intenção do clube em cumprir o seu orçamento.



"Pode vir o Almada, pode vir outro, ou não vir ninguém. Mas se vier algum jogador, ele vai chegar nas condições que o Flamengo quer, e não em leilões", disse Boto ao atender a imprensa no aeroporto.



Sobre o interesse em Almada, Boto se manteve reticente e alegou que uma transação desse nível as coisas são demoradas e pediu paciência à torcida.



"Há um otimismo. Mas em contratações desse nível é preciso paciência para não se pagar mais do que se deve. Mas também não podemos esperar eternamente", disse.

Thiago Almada durante treino da Argentina. Foto: Alejandro Pagni / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP



Ainda sobre a viagem para a Argentina, ele comentou que a vinda de Almada foi apenas um dos assuntos que estavam na sua pauta.



"Tratei vários assuntos lá, e um deles era o Almada. Não fui lá para convencê-lo, porque seria estúpido da parte dele se eu tivesse de convencê-lo. Ele atuou no Brasil por seis meses e sabe da grandeza do Flamengo", comentou.



O clube carioca estava absoluto na negociação, mas uma investida do River Plate esquentou a disputa pelo atleta. O time argentino fez uma oferta de 20 milhões de euros ao Atlético de Madrid, mas teve dificuldades de garantir as exigências financeiras exigidas pelos espanhóis.



Thiago Almada, em apresentação no Atlético de Madrid. Foto: Javier Soriano / AFP



A negociação com Almada ganhou caráter de urgência para tentar apagar a crise técnica que o clube vem atravessando após a Copa do Mundo.



Com dois empates seguidos diante do São Paulo e do Internacional, a equipe rubro-negra está agora oito pontos atrás do líder Palmeiras (47 a 39) no Campeonato Brasileiro.



Leonardo Jardim tem sofrido críticas pelo estilo de jogo e também pelo nível das atuações da equipe após a retomada do calendário nacional com o fim do Mundial de seleções.

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