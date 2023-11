A- A+

Fórmula 1 'Bottass 2024': piloto de F1 arrecada cerca de R$ 750 mil para caridade com calendário nu Valtteri Bottas anunciou o calendário em novembro e esgotou as vendas rapidamente

O piloto de Fórmula 1 finlandês Valtteri Bottas anunciou que, em novembro, arrecadou o equivalente a, aproximadamente, R$ 750 mil para uma instituição de caridade de saúde masculina com o calendário "Bottass 2024", em que exibe fotografias ousadas de seu corpo. O anúncio foi feito no X, em que Bottas celebra o sucesso e agradece a colaboração dos fãs.

"Obrigado pelo enorme apoio em novembro. Com as doações e os calendários, arrecadamos juntos uma quantia substancial para a @Movember. Os números finais serão calculados nos próximos dias, mas estamos falando em torno de U$ 150 mil de fundos arrecadados", comemorou Bottas.

Veja o anúncio do 'Bottass 2024'

Em outubro, o piloto de Fórmula 1 anunciou o calendário "Bottass 2024", um trocadilho com o seu sobrenome a palavra "ass", que significa "bunda" em português. O produto tem 13 fotos do piloto nu em um lago na floresta. A proposta de Bottas é que, a cada venda, 5 dólares serão doados para a instituição Movember. Antes que fossem impressos, o calendário teve uma tiragem inicial de 10 mil exemplares e esgotou rapidamente. Só neste mês, Bottas arrecadou cerca de R$ 750 mil.

O piloto da Alfa Romeo teve a ideia do calendário com o fotógrafo Paul Ripke, depois que sua namorada e ciclista australiana Tiffany Cromwell tirou uma foto de Bottas deitado nu em um riacho em Aspen, Colorado. A imagem fez sucesso no Instagram e foi vendida para caridade.

— Pessoas me perguntaram por que eu fiz isso e por que mostrar sua bunda. Mas quando expliquei o aspecto beneficente, as pessoas entenderam, e nos divertimos muito, como você pode imaginar, tirando essas fotos — disse Bottas no Grande Prêmio de Las Vegas, em novembro.

O piloto finlandês ainda comentou que a mãe teve algumas reservas iniciais, por não entender bem o inglês.

— Ela estava bastante confusa e protetora, me perguntando: 'Você tem certeza de que é esse caminho que você quer seguir?' Então, expliquei a questão da caridade, e está tudo bem — explicou.

A Movember é uma instituição que foca na saúde mental masculina e na prevenção ao suicídio, ao câncer de próstata e e ao câncer de testículo. Atualmente, a Movement tem mais de 1.250 projetos fundados em mais de 20 países, elaborados em parceria com outras 20 empresas voltadas para a saúde dos homens.

