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FUTEBOL INTERNACIONAL Bouaddi está pronto para jogar pelo Manchester City, diz Maresca O jovem meio-campista marroquino chega do Lille por mais de 100 milhões de dólares

O jovem meio-campista Ayyoub Bouaddi está apto para estrear, afirmou nesta quinta-feira (27) o técnico do Manchester City, Enzo Maresca, um dia após a contratação do marroquino, vindo do Lille por mais de 100 milhões de dólares (cerca de R$ 517 milhões na cotação atual).

"Vamos ver quanto tempo levará sua adaptação, mas uma coisa é certa: ele está pronto para jogar", declarou o técnico italiano antes do jogo fora de casa contra o Crystal Palace, na sexta-feira, pela segunda rodada da Premier League.

"Não parece que ele tem 18 anos. Parece mais experiente, o que é importante, mas neste caso é preciso ir aos poucos, porque ele é jovem e vem de outro país", continuou Maresca.

"Não há necessidade de pressioná-lo. Certamente ele nos ajudará agora e no futuro, mas tem apenas 18 anos", ressaltou.

"É meu trabalho e o do clube geri-lo da melhor forma possível, sem pressioná-lo. Ele é jovem e precisa de tempo", concluiu Maresca.

Bouaddi chegou ao clube após se tornar o jogador mais caro da Ligue 1 a ser contratado por um clube estrangeiro. Seu valor de mercado disparou durante a Copa do Mundo na América do Norte, onde o jogador brilhou pelos 'Leões do Atlas'.

No Etihad Stadium, a expectativa é a de que ele se torne uma peça-chave no meio de campo — setor desfalcado pelas saídas de Bernardo Silva e Rodri — em um clube que inicia uma nova fase com a chegada de Maresca, sucessor de Pep Guardiola.

Após a derrota por 3 a 0 na Community Shield para o Arsenal, o Manchester City começou a Premier League com vitória, superando o Bournemouth por 2 a 1 com dois gols nos últimos dez minutos.

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