Bournemouth e Milan vencem de virada na Liga Europa
A quinta rodada da competição foi marcada por confrontos entre a polícia georgiana e torcedores do Besiktas
Mesmo com um jogador a menos, o Bournemouth buscou a virada e manteve seu aproveitamento de 100% na Liga Europa, ao vencer o Celta de Vigo por 2 a 1 nesta quinta-feira (26) enquanto o Milan também reverteu uma desvantagem, de dois gols, para derrotar o Olympiakos.
A quinta rodada da competição foi marcada por confrontos entre a polícia georgiana e torcedores do Besiktas, o que levou à suspensão temporária da partida entre o clube turco e o Hapoel Beer-Sheva, de Israel, em Batumi.
O Bournemouth, comandado pelo técnico Marco Rose, conquistou sua décima vitória consecutiva em todas as competições, ao conseguir a virada com um homem a menos na Espanha.
O clube da Premier League, que disputa uma competição europeia pela primeira vez, lidera agora a tabela, composta por 36 equipes, com três pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Bayer Leverkusen, que venceu o Dínamo de Zagreb por 2 a 0.
O Bournemouth poderá garantir uma vaga entre os oito primeiros colocados — e, consequentemente, uma classificação para as oitavas de final — daqui a duas semanas, quando recebe o Viktoria Plzen, que goleou o Benfica por 4 a 0 nesta quinta-feira.
O Celta abriu o placar aos 19 minutos. Iago Aspas, de 39 anos, ficou livre na área e não perdoou: com uma excelente finalização de canhota, marcou seu primeiro gol desde agosto.
A situação dos visitantes piorou apenas três minutos depois, quando Bafodé Diakité foi expulso após uma revisão do VAR, devido a uma entrada em Couhaib Driouech.
No entanto, os 'Cherries' chegaram ao empate aos 2 minutos do segundo tempo, com um gol de cabeça de Alvaro Rodriguez, aproveitando um cruzamento de Amine Adli.
Com um jogador a menos, a equipe completou uma virada notável aos 33 minutos da etapa final, quando Rayan concluiu um rápido contra-ataque ao finalizar um passe lateral de Marcus Tavernier.
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O Celta chegou a acreditar que havia garantido um ponto na reta final da partida, mas o gol de Ferran Jutglà foi anulado por impedimento.
O Milan, comandado por Ruben Amorim, que havia perdido três de seus quatro primeiros jogos, reacendeu as esperanças de evitar uma eliminação precoce vexatória ao vencer o Olympiakos por 4 a 2.
A equipe italiana viu sua tentativa de alcançar a fase de mata-mata sofrer um duro golpe ao ficar em desvantagem, após um gol contra de Mike Maignan e um gol de Joao Silva, aos 49 minutos.
No entanto, um brilhante gol de Omari Hutchinson numa jogada individual deu uma sobrevida ao Milan. O ponta ainda deu uma assistência para Alphadjo Cisse, que empatou a partida (63').
Hutchinson contribuiu com mais uma assistência ao cruzar para Christian Pulisic marcar de primeira (71'). Na sequência, Diego Moreira marcou o quarto gol nos acréscimos, dando novo fôlego à campanha do heptacampeão europeu.
O belga Union Saint-Gilloise ocupa a quinta colocação na tabela, um ponto atrás de Leverkusen, Ferencvaros e Benfica, após manter sua invencibilidade, a equipe também conseguiu reverter uma desvantagem de 2 a 0 para empatar em 2 a 2 com o Lech Poznan.
Confrontos na Geórgia
A Federação Turca de Futebol condenou cenas "inaceitáveis" ocorridas durante um confronto entre a polícia georgiana e torcedores do Besiktas, que haviam estendido uma faixa pró-Palestina.
A partida da equipe de Istambul contra o israelense Hapoel estava sendo realizada em Batumi por motivos de segurança.
"Condenamos veementemente as atitudes, comportamentos e ações inaceitáveis dirigidos aos torcedores do Besiktas, dentro e fora do estádio, antes e durante a partida da Liga Europa da Uefa entre o nosso representante, o Besiktas, e o Hapoel Beer-Sheva, na Geórgia", declarou o clube.
Uma fonte do ministério turco informou que o principal diplomata da Turquia, Hakan Fidan, conversou com sua homóloga georgiana, Maka Botchorishvili.
"Representantes da Embaixada da Turquia em Tbilisi e do Consulado-Geral em Batumi estão no estádio", afirmou a fonte.
"Todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para garantir a segurança de nossos cidadãos e proteger seus direitos".
Também houve confrontos violentos entre torcedores do Olympique de Marselha e do Levski Sofia, durante a vitória da equipe francesa por 1 a 0.
O Brighton assumiu a segunda colocação na tabela da Liga Conferência ao vencer o Universitatea Craiova, da Romênia, por 4 a 0.
O jogador ganês Ibrahim Osman marcou seus primeiros gols pelo clube, que faz uma excelente campanha, ao balançar a rede duas vezes. Maxim De Cuyper e Charalampos Kostoulas também marcaram.
A equipe comandada por Fabian Hurzeler está dois pontos atrás do líder, o Monaco, que superou o Hearts por 3 a 2, em Tynecastle, graças a um gol de Folarin Balogun nos acréscimos (90'+4).