Boxe: atletas do Recife conquistam títulos e colocam Pernambuco no topo da Copa Nocaute
Laís Honório e Liedson Lopes vencem em Aracaju e encerram a temporada entre os três melhores do Brasil no Sub-19
Os boxeadores Laís Honório, de 17 anos, e Liedson Lopes, de 18, atletas da LH Boxe Team, do Recife, conquistaram medalhas de ouro na Copa Nocaute 2025, disputada nos dias 13 e 14 de dezembro, em Aracaju (SE). Com os resultados, os dois pernambucanos encerram o ano entre os três melhores do ranking nacional Sub-19, em uma competição homologada pela Confederação Brasileira de Boxe (CBBOXE).
Recife lidera desempenho na principal competição do Nordeste
Considerada a principal competição de boxe olímpico do Nordeste, a Copa Nocaute reuniu atletas de vários estados e teve impacto direto no ranking brasileiro. A equipe recifense se destacou pelo desempenho técnico e pelos resultados expressivos, consolidando Pernambuco como uma das forças da modalidade na região.
Laís Honório conquista dois ouros em categorias diferentes
Laís Honório subiu ao pódio duas vezes em dias consecutivos. No primeiro dia, venceu na categoria até 51 kg, sua divisão de origem. No dia seguinte, competiu na até 54 kg, enfrentando e derrotando uma atleta da Bahia, campeã estadual. Uma das vitórias foi definida por nocaute técnico. Com os resultados, a boxeadora terminou a temporada entre as primeiras colocadas do país no 51 kg Sub-19.
Liedson Lopes vence favorito e recebe prêmio individual
No masculino, Liedson Lopes conquistou o título após dominar o combate contra um adversário bem posicionado no ranking nacional. A luta foi encerrada com nocaute técnico, resultado que garantiu ao pernambucano a medalha de ouro e o prêmio de Melhor Atleta da Copa Nocaute 2025. O desempenho confirmou Liedson entre os principais nomes do 80 kg Sub-19 no Brasil.
Ranking nacional confirma boa fase dos atletas
Com a pontuação obtida na competição, Laís Honório e Liedson Lopes fecharam a temporada entre os três melhores atletas do país em suas respectivas categorias. Os resultados reforçam a presença do Recife no cenário nacional do boxe olímpico de base.
