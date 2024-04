A- A+

Disputa por cinturão Boxe: Beatriz Ferreira disputa cinturão mundial neste sábado (27); saiba onde assistir Em 2024, baiana pode se tornar a primeira atleta a vencer um cinturão mundial e um ouro olímpico no mesmo ano

Medalhista de prata em Tóquio 2021 e duas vezes campeã mundial de boxe olímpico, Beatriz Ferreira tem neste sábado (27) a chance de colocar mais uma honraria no seu hall de conquistas. Valendo o cinturão da Federação Internacional de Boxe (IBF) do peso leve, a baiana enfrenta Yanina Lescano da Argentina. A disputa acontece no Exhibition Centre, em Liverpool, na Inglaterra, e terá transmissão para o Brasil via o streaming DAZN a partir das 15h.

Desde a última disputa dos Jogos Olímpicos em Tóquio, os boxeadores voltaram a ser liberados a competir no boxe profissional e olímpico ao mesmo tempo. Após conquistar a prata na capital japonesa, Bia iniciou entre as profissionais em 2022, onde já teve quatro duelos e venceu todos.

Já muito respeitada no meio, foi necessário ‘pouco’ para que a brasileira pudesse ir atrás do seu primeiro cinturão profissional. A disputa será pelo cinturão vago das leves, que estava em posse de Katie Taylor - subiu de vez de categoria -, considerada uma das melhores boxeadoras da atualidade.

A adversária será a argentina Yanina Lescano, boxeadora com um cartel de 14 vitórias e três derrotas. A última luta da hermana aconteceu no final do ano passado, em casa, contra a compatriota Pamela Benavidez. Na ocasião, Lescano venceu por decisão unânime dos juízes.

Para a atleta da Argentina, o fato de Bia Ferreira estar às vésperas da disputa dos Jogos Olímpicos de Paris vai fazer com que a brasileira entre sem o foco devido, lhe dando vantagem na disputa. A versão não foi confirmada pela baiana, que promete chegar na capital francesa com título mundial no boxe profissional e pegar a medalha de ouro que escapou em Tóquio.

“Ela está muito enganada. Toda oportunidade que é dada para mim, eu agarro. Estou focada sim, acho que será só mais um treino para eu poder chegar em Paris bem, mas quero muito ser campeã mundial e eu vou provar isso lá em cima”, começou.

“Eu gosto muito de fazer história, gosto de ser a primeira. Penso em Paris, trazendo a medalha de ouro olímpica, mãe de todas as medalhas, junto com o cinto de campeã mundial”



Onde assistir: Dazn

Horário: 15h

Local: Exhibition Centre (Liverpool/Inglaterra)

