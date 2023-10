Boxe e vôlei de praia são destaques desta sexta (27) no Pan 2023

A- A+

Pernambuco no lugar mais alto do pódio. A pugilista Caroline Almeida bateu a estadunidense Jennifer Lozano e garantiu a medalha de ouro, na categoria até 50kg, no boxe dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. O resultado de Carol se junta ao de Jucielen Romeu (até 57kg), Bia Ferreira (até 60kg) e Bárbara Santos (até 66kg), que também conquistaram o primeiro lugar na modalidade. Já Tatiana Chagas (até 54kg), Wanderley Pereira (até 80kg), Michael Douglas (até 51kg) e Abner Teixeira (até 92kg) ficaram com a prata (os dois últimos por W.O.).

Trajetória de Carol até o ouro

O caminho de Caroline no Pan foi sem muitas dificuldades no início, vencendo todos os rounds até a semifinal, quando teve o confronto mais difícil perante a colombiana Ingrit Victoria. Na decisão, a pernambucana dominou a luta do início ao fim e garantiu o ouro. O resultado representa também o bom trabalho de toda equipe nacional de boxe. A modalidade levou 12 das 13 medalhas que disputou.

"Estou muito feliz. Meu primeiro pan, com ouro...estou sem palavras. Não poderia ser melhor. Fechei com chave de ouro, representando bem o meu País. Mais um ouro para o Brasil! Para mim, a definição do boxe na minha vida é sucesso, amor e felicidade", disse Carol.

Demais medalhas para o Brasil

Além do boxe, o Brasil colecionou medalhas no vôlei de praia. Duda e Ana Patricia derrotaram as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson por 2 sets a 0 e ficaram com o ouro. Quem também ficou no lugar mais alto do pódio, mas no masculino, foram André e George, que superaram os cubanos Diaz e Alayo.

