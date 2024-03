A- A+

Boxe Boxe: Luiz Oliveira confirma presença nos Jogos de Paris Brasileiro alcança vaga no Pré-Olímpico Mundial

O brasileiro Luiz Oliveira garantiu mais uma vaga para o boxe brasileiro na próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França) a partir de 26 de julho. O atleta conhecido como Bolinha se garantiu no megaevento esportivo após derrotar o britânico Owain Harris-Allan, por decisão unânime, pelas quartas de final do Pré-Olímpico Mundial, em Busto Arsizio (Itália) na categoria até 57 kg.

Esta será a primeira oportunidade na qual Luiz Oliveira, que tem 23 anos de idade, participará de uma edição dos Jogos Olímpicos. Bolinha, que é natural de São Caetano do Sul (São Paulo), é neto do medalhista olímpico Servílio de Oliveira.

Bolinha garantiu para o Brasil a décima vaga olímpica para o torneio de boxe, após as classificações de Tatiana Chagas (50 kg), Caroline Almeida (54 kg), Jucielen Romeu (57 kg), Beatriz Ferreira (60 kg), Viviane Pereira (75 kg), Michael Trindade (51 kg), Wanderley Pereira (80 kg), Keno Marley Machado (92 kg) e Abner Teixeira (+92 kg). Considerando atletas de todas as modalidades, Luiz Oliveira alcançou a 165ª vaga do país para Paris 2024.

