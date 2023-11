Boxe: luta entre Tyson Fury e Oleksandr Usyk pelos pesos pesados é confirmada para fevereiro

A- A+

Tyson Fury e Oleksandr Usyk farão o tão aguardado duelo pelo título dos pesos pesados do boxe, em luta que foi confirmada para 17 de fevereiro, na Arábia Saudita.



A estrela britânica colocará seu cinturão do WBC em jogo, com os títulos WBA, IBF e WBO do ucraniano também em disputa em Riad. O vencedor será coroado o primeiro campeão indiscutível da divisão dos pesos pesados desde Lennox Lewis, de 1999 a 2000.

Esperava-se originalmente que Fury, de 35 anos, e Usyk, de 36, entrassem em confronto em 23 de dezembro. Mas o desempenho decepcionante de Fury na vitória por decisão dividida sobre a estrela do MMA Francis Ngannou no mês passado forçou um adiamento da tão esperada luta. Ele ficou com um olho inchado e um corte na testa após a polêmica vitória contra o camaronês.

Antes disso, em agosto, Fury havia anunciado aposentadoria, antes de aceitar desafio contra ex-campeão dos pesos pesados do UFC.

Fury já havia sido criticado por não ter conseguido chegar a um acordo com Usyk quando uma reunião proposta em Wembley, em abril, não pôde ser confirmada. A dupla finalmente entrará no ringue em 2024, enquanto Fury busca aumentar seu recorde de 34 vitórias, com um empate, desde que se tornou profissional em 2008.

"Este é um evento histórico. O mundo inteiro do boxe está esperando há muitos, muitos anos, e agora eles têm essa luta", disse o promotor de Fury, Frank Warren, a repórteres em uma entrevista coletiva em Londres na quinta-feira. “Pela primeira vez neste século, teremos um campeão indiscutível dos pesos pesados. Como promotor, tenho batido a cabeça contra a parede. Mas agora temos o creme de la creme. Esses dois lutadores peso-pesados invictos."



"Cimentar meu legado"

Em clima tipicamente combativo na coletiva de imprensa, Fury fez referência à sua vitória em 2015 sobre o colega ucraniano de Usyk, Wladimir Klitschko, que lhe rendeu os títulos WBA, IBF e WBO.

“Já tirei todos os cinturões de um ucraniano e agora vou recuperá-los todos”, disse Fury. "Usyk é um campeão, eu sou um campeão. Será uma luta para sempre."

Fury acredita que uma vitória sobre Usyk consolidaria seu status como um dos maiores de todos os tempos.

“Ele é um bom boxeador, esperto. Mas já vi pessoas como ele antes, e quando lutam contra o grande homem, perdem”, disse ele. "Vou acabar com ele. Você sabe o que está por vir? Você está sendo feito em pedaços. Você está lutando contra o melhor peso pesado britânico que já existiu. Já se passaram 24 anos desde que tivemos um campeão indiscutível. Os Klitschkos foram campeões por cerca de 10 anos, então houve 14 anos em que os outros pesos pesados não conseguiram."

Usyk pretende imitar Evander Holyfield ao se tornar campeão indiscutível dos pesos pesados, já tendo conquistado a categoria cruiserweight. Ele manteve a calma em meio aos insultos de Fury, que incluíam chamá-lo de "homenzinho feio" e rotulá-lo de "coelho" e "salsicha".

“Sim, sou um homenzinho. Falarei no ringue”, disse Usyk. "Toda vez que Tyson Fury fala muito. Para mim isso não importa."

Fury detém o cinturão WBC desde que derrotou Deontay Wilder em 2020 e defendeu o título três vezes. Ele derrotou Dillian Whyte em Wembley em abril de 2022 e derrotou Derek Chisora no Tottenham Hotspur Stadium oito meses depois.

Usyk, que venceu todas as 21 lutas, é o detentor dos títulos WBA, IBF e WBO desde que derrotou Anthony Joshua em 2021. O ucraniano já defendeu o título duas vezes, derrotando Joshua por decisão dividida na Arábia Saudita no ano passado e nocauteando Daniel Dubois em agosto.

A Arábia Saudita sediou vários eventos importantes de boxe nos últimos anos, incluindo a vitória de Usyk sobre Anthony Joshua em 2022. O Estado do Golfo foi acusado de usar o desporto para melhorar a sua reputação internacional, após críticas generalizadas pelo seu historial em matéria de direitos humanos.

