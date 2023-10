Boxe no Pan 2023: bronzes, vagas na final e nos Jogos de Paris 2024

Nesta quinta-feira (26), os atletas brasileiros do boxe obtiveram bons desempenhos nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Bia Ferreira derrotou Jajaira Gonzalez, dos Estados Unidos, por 4-1, pela categoria até 60kg, garantindo sua vaga na final. Viviane Pereira ficou com o bronze ao perder para a panamenha Atheyna Bylon por decisão unânime.

Além de Viviane, Luiz Oliveira, ou Luiz Bolinha, como é conhecido no esporte, também garantiu mais um bronze para o Brasil. O atleta foi derrotado na semifinal da categoria até 57Kg para Jahmal Harvey, que representa os Estados Unidos

Keno Marley e Tatiana Chagas garantiram a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com a desistência do canadense Bryan Colwell, Keno avançou à final da categoria até 92Kg e buscará o ouro. Já a atleta Tatiana Chagas venceu a chilena Denisse Vilches por 4 a 1 na categoria até 54kg na semifinal e também brigará pelo ouro.