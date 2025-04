Boxeador brasileiro de 28 anos morre uma semana após levar nocaute em campeonato

A- A+

O boxeador brasileiro Lucas Lazarini morreu, na noite dessa sexta-feira (18), aos 28 anos, informou a Federação Paranaense de Boxe. O lutador não resistiu às complicações de uma hemorragia cerebral, sofrida após ser nocauteado em uma luta do Campeonato Paranaense de Boxe Amador, realizada na semana passada, em São José dos Pinhais.

Lucas foi atingido por um soco na lateral direita do rosto e caiu ao chão, sem conseguir voltar à luta. Após sofrer um trauma grave, o lutador foi prontamente atendido pela equipe médica presente no local e saiu do ringue direto para o hospital.



Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

A Federação Paranaense de Boxe lamentou a morte do boxeador e definiu o Lucas como um "jovem dedicado, talentoso e apaixonado pelo esporte". A entidade ainda reafirmou o compromisso "com o cuidado e a segurança dos atletas".

"É com imenso pesar e profunda tristeza que a Federação Paranaense de Boxe comunica o falecimento do atleta Lucas Felipe Alves Lazarini, ocorrido nesta data.

Lucas era um jovem dedicado, talentoso e apaixonado pelo esporte, com um histórico respeitável no boxe amador.

Durante a última competição no dia 12 de abril, o atleta sofreu um trauma grave, sendo prontamente atendido pela equipe médica presente no local e, desde então, recebeu toda a assistência necessária em ambiente hospitalar. Apesar de todos os esforços da equipe médica e da corrente de orações, não foi possível evitar esse desfecho tão doloroso.

A Federação presta solidariedade aos familiares, amigos, equipe técnica e a todos os que compartilham desta perda. Neste momento de luto, nos unimos em respeito e silêncio diante da dor de sua partida, reafirmando nosso compromisso com o cuidado e segurança dos atletas em cada ação da nossa entidade.

Nos despedimos com o coração apertado, mas certos de que o legado do Lucas Lazarini seguirá presente entre nós.

Macaris do Livramento

Presidente da Federação Paranaense de Boxe"

