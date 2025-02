Boxeador irlandês de 28 anos morre em decorrência de ferimentos sofridos em luta há uma semana

A- A+

O boxeador irlandês John Cooney, de 28 anos, morreu neste sábado devido a ferimentos sofridos em uma luta há uma semana, anunciou seu agente Mark Dunlop. Cooney estava em tratamento intensivo após sofrer uma hemorragia intracraniana durante sua derrota na categoria super-pena para o galês Nathan Howells há apenas uma semana em Belfast, capital da Irlanda do Norte.

Na ocasião, a luta foi interrompida no nono round. Cooney foi levado ao hospital Royal Victoria de Belfast, onde passou por uma cirurgia depois que foi descoberto que ele tinha uma hemorragia intracraniana, destacou o jornal inglês The Gardian.

A luta foi a primeira defesa do boxeador do título superpluma do Celtic. Ele ganhou o título com uma vitória sobre Liam Gaynor em Dublin em novembro de 2023. Cooney ficou afastado do ringue por um ano devido a uma lesão na mão. O boxeador retornou em outubro do ano passado com uma vitória sobre Tampela Maharusi.

Veja também